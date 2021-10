Calciomercato, Milan e Roma: che sfida per il talento della Bundesliga

Calciomercato, Milan e Roma hanno un obiettivo in comune, nessuno è intenzionato a mollare. Il campione piace molto ad entrambe. I due club hanno un piano specifico per acquistare il calciatore nel prossimo calciomercato.

Il nome del momento che coinvolge due grandi club italiani è quello di Denis Zakaria, fenomeno in forza del Borussia M’gladbach e della Nazionale Svizzera. Il giovane campione piace molto a José Mourinho, infatti la Roma sta studiando l’affondo da mettere in atto non appena inizia il calciomercato del 2022.

I giallorossi ancora pensano al loro ex obiettivo di mercato, ossia il connazionale Xhaka, che la scorsa estate era sembrato ad un passo dalla Roma. Tuttavia, dopo il giocatore decise di rimanere all’Arsenal. Tiago Pinto, adesso, non vuole farsi scappare un altro gioiellino per il mercato, soprattutto perché rappresenterebbe un rinforzo di qualità per il progetto dello Special One. Ma la squadra della Capitale dovrà fare i conti con la concorrenza di un top club italiano.

Il Milan è la seconda squadra che ha puntato gli occhi su Zakaria, il motivo è ben chiaro per i rossoneri, ovvero l’ancora mancato rinnovo di Franck Kessie e l’interesse spietato da parte del Paris Saint Germain nei confronti dell’ivoriano. L’ex Atalanta sarà in scadenza di contratto l’anno prossimo, ciò significa che ai rossoneri non entrerebbe praticamente nulla nelle casse in caso di vendita, quindi si pensa ad un obiettivo abbordabile economicamente e di alto livello.

Calciomercato, sfida tra Roma e Milan per Denis Zakaria: le caratteristiche del giocatore

Ebbene, Denis Zakaria è un obiettivo per il calciomercato di Roma e Milan. Il calciatore svizzero, classe ’96, è in scadenza di contratto a giugno 2022. Per quanto concerne il piano dei rossoneri, come riporta Fichajes.net, è il seguente: una uscita a zero per un acquisto a sua volta gratuito, vista la coincidenza delle scadenze. Per la Roma vale lo stesso, ma in realtà la società prepara questo colpo già da qualche mese.

Zakaria ha delle caratteristiche tecniche e fisiche non da poco, alto circa 1,90 sa usare benissimo la sua grande presenza fisica in mezzo al campo. Nonostante giochi da mediano, e anche come difensore centrale e centrocampista centrale, è molto bravo ad andare al gol. Infatti, un dato interessante è proprio il numero di reti collezionate in questo inizio di stagione. In 5 presenze il calciatore svizzero ha realizzato con il Borussia M’gladbach 2 reti e 1 assist.