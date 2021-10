Una notizia delle ultime ore coinvolge due pilastri dell’Italia campione d’Europa nell’inchiesta internazionale Pandora Papers. I due possederebbero delle ricchezze offshore nelle Isole Vergini britanniche, nel bel mezzo del Mar dei Caraibi.

Secondo quanto risulta da un articolo pubblicato da L’Espresso qualche ora fa, i personaggi coinvolti sarebbero il ct della Nazionale, Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Dunque, secondo la stessa testata giornalistica, i nomi dei due ex calciatori apparirebbero tra i documenti dell’inchiesta mondiale Pandora Papers.

La stessa inchiesta giornalistica, che starebbe mettendo in luce diverse ricchezze offshore di celebrità e personaggi affini, ha già coinvolto un italiano del mondo del calcio, ossia Carlo Ancelotti. Si tratta della più grande fuga di notizie di tutta la storia, milioni di documenti che stanno sconvolgendo tutto il mondo. Tra le persone coinvolte risulterebbero anche personaggi politici, capi di stato e di governo.

Dunque, da pochissime ore sono emersi anche i nomi dei due ex calciatori, nonché colleghi dell’Italia campione d’Europa, il commissario tecnico Mancini e Vialli. Tuttavia, pare che uno dei due abbia voluto rimediare qualche anno fa per mettere le cose in “regola”.

Pandora Papers, le ricchezze offshore di Vialli e Mancini

Secondo le informazioni che ha pubblicato L’Espresso, Roberto Mancini e Gianluca Vialli sarebbero in possesso di alcuni titoli e proprietà offshore nelle Isole Vergini britanniche, situate nel Mar dei Caraibi.

L’allenatore risulterebbe essere azionista di Bastian Asset Holdings, società con sede nelle isole caraibiche per l’appunto, ma il tecnico italiano pare che alcuni anni fa, nel 2009, abbia chiesto ad una fiduciaria italiana lo scudo fiscale per regolarizzare i conti con il Fisco. Alla stessa società è intestato un aereo, un Piaggio.

Invece, Vialli, che da molti anni è in possesso della cittadinanza britannica, ha una società offshore che sarebbe servita a gestire alcuni finanziamenti di un paio di società italiane. Questa società è la Crewborne Holdings, avente sede sempre nelle Isole Vergini britanniche.

L’Espresso, protagonista di questa notizia esclusiva dell’ultima ora è partner italiano dell’Icij. Quest’ultimo altro non è che il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi – denominazione originale in inglese: International Consortium of Investigative Journalists.