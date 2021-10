Il Newcastle punta il big di Pochettino: “Psg? Non mi aspettavo questo”

Il Newcastle pronto a spendere pesanti cifre già a gennaio: occhi sul big del Psg, che non trova spazio con Pochettino.

Il Newcastle è pronto ad immettere sul mercato una valanga di soldi. L’ok al passaggio delle quote in mano al fondo saudita è il primo tassello di una rinascita per i Magpies, decisi ad investire già a gennaio. Si fa il nome di Brozovic, ma il vero obiettivo sembra essere un big del Psg, che dopo il clamoroso passaggio sotto la Torre Eiffel, non sarebbe felice della nuova avventura.

Si tratterebbe di Wijnaldum, che ha chiarito le sensazioni dopo l’inizio di stagione, ed ha aggiunto parole che fanno discutere. Brillante con l’Olanda, ai margini per Pochettino. Eppure poteva scegliere il Barca e tante altre destinazioni. Avventura già finita? Dalle sue parole si evincono le difficoltà nell’inserirsi al Psg.

Wijnaldum, il Newcastle è pronto: il centrocampista lancia messaggi pesanti al Psg

“Non è come mi aspettavo”. E nelle parole di Wijnaldum sono chiare le difficoltà nell’accettare le tante panchine e il poco spazio che gli è stato concesso fino ad ora da Pochettino. Dall’Inghilterra affermano che il Newcaslte sarebbe pronto all’assalto, e in una recente intervista, il centrocampista olandese ha lanciato segnali di apertura. O quantomeno di rottura con il Psg.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, la strategia per arrivare a Vlahovic

“Non posso dire di essere completamente felice – ha affermato – perché la situazione non è quella che vorrei. Questo però è il calcio, e dovrò imparare ad affrontare anche un nuovo aspetto. Ho giocato molto negli ultimi anni, e sono sempre in forma. Sono un combattente però e devo capovolgere questa situazione. Mi trovo davanti ad un problema diverso, e forse ci vuole tempo per abituarsi. Resta però tutto un po’ complicato”. Ecco quindi che il Newcastle potrebbe fiondarsi su Wijnaldum, che in meno di 6 mesi, o magari di un anno, potrebbe fare ritorno in Premier League.