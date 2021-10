Verratti svela dove chiuderà la carriera: “Non sarà al PSG”

Marco Verratti non chiuderà la carriera al PSG: il calciatore italiano ha confessato di voler terminare la propria attività nuovamente al Pescara.

Verratti giura amore eterno al Psg… ma non fino a fine carriera. Il campione italiano, che ormai ha sposato il progetto parigino-qatariota dall’estate 2012, arrivando dal Pescara, ha confessato in un’intervista a France Info di avere un grande desiderio: chiudere la carriera in un’altra squadra che porta nel cuore. Ed è una squadra italiana.

Certo, di stagioni ne mancano ancora diverse. Per il momento Verratti è un pilastro del Psg e non ha intenzione di andarsene, nonostante abbia fatto innamorare anche un allenatore numero uno come Pep Guardiola: “Sono innamorato del Psg ed è per questo che cerco sempre di dare il massimo“.

“Ero un ragazzino quando sono arrivato“, ha spiegato nel corso della sua intervista Verratti, catapultato da una cittadina italiana nella realtà di un delle metropoli più cosmopolite e importanti del mondo. Un’esperienza che lo ha fatto crescere come calciatore e come uomo.

A Parigi ha trovato l’amore, ha avuto dei figli, ha messo su famiglia. Le sue radici oramai sono franco-italiane e non potrà mai dimenticare tutto ciò che ha vissuto e sta vivendo. Tuttavia, prima o poi il richiamo dell’Italia lo porterà a tornare, e prima della fine della carriera, giocherà ancora in una squadra del nostro campionato. E non una squadra qualunque…

Verratti torna al Pescara: l’annuncio del centrocampista

Compagno di squadra di fenomeni che hanno segnato e stanno segnando questa epoca, come Leo Messi, Neymar e Mbappé, Verratti si è dimostrato in queste stagioni grande tra i grandi. Anche dal punto di vista professionale, non potrà mai dimenticare quanto ha vissuto a Parigi, e di certo il Psg rimarrà a lungo la sua squadra del cuore.

Tuttavia, c’è un’altra squadra nel suo cuore, che non può dimenticare e a cui deve molto, se non tutto. Ed è la squadra in cui vuole porre fine alla sua carriera. Confessa infatti il centrocampista: “Prima di ritirarmi tornerò al Pescara, lo farò per i miei amici e la mia famiglia. E poi perché lì c’è il mare e la montagna“. Insomma, non ci sarà la Tour Eiffel e mancheranno gli Champs Elysees, ma si sa: al cuor non si comanda.