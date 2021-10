Barcellona, obiettivo Serie A: nel mirino un big in scadenza di contratto

Il Barcellona pensa già al mercato e guarda in Serie A per rinforzarsi: tra i tanti big in scadenza, da Kessie a Insigne, ce n’è uno che stuzzica il club catalano.

Il Barcellona punta a tornare presto in alto. Nonostante la crisi economica, il club blaugrana pensa già al mercato del futuro e alla campagna di rafforzamento che dovrà rendere nuovamente la squadra molto competitiva a livello europeo. Una campagna che potrebbe essere basata anche sulla nostra Serie A.

Come sappiamo, infatti, sono tanti i calciatori importanti del nostro campionato in scadenza di contratto: da Franck Kessie a Lorenzo Insigne, di big che potrebbero cambiare squadra ce ne sono davvero molti. E proprio uno di questi avrebbe attirato l’attenzione della dirigenza catalana.

D’altronde, non è una novità. Spesso il Barcellona ha guardato anche al nostro campionato per rinforzarsi, e nell’ultimo mercato ha dimostrato di essere particolarmente interessata ai parametri zero. Non a caso, i colpi più importanti dell’ultima estate sono stati Aguero, Depay ed Eric Garcia, arrivati tutti da svincolati, mentre il colpo Wijnaldum è sfumato solo per l’inserimento del Psg. Una strategia che fa tremare le big italiane e in particolare un calciatore finito nel mirino. Un indizio? C’entra il numero 24.

Barcellona nuova tentazione per Kessie

C’è un grande del nostro campionato nel mirino del Barcellona. Non è però il numero 24 del Napoli, il capitano Lorenzo Insigne che in qeusto momento sembra più lontano che mai dalla squadra partenopea, ma il 24enne Franck Kessié. La trattativa tra il calciatore ivoriano e il Milan continua ad andare avanti con grande difficoltà e l’inserimento del Barcellona potrebbe rendere il rinnovo impossibile.

Come riferito da Mundo Deportivo, il club blaugrana sembrerebbe intenzionato a rinforzare la propria mediana con un centrocampista in grado di abbinare fisico ma anche qualità, e in questo senso Franck potrebbe rivelarsi un grandissimo affare. Con 30 gol in 191 partite in Serie A, Kessie vanta un curriculum già piuttosto importante e un ingaggio tutto sommato alla portata di questo Barcellona in crisi.

Questo non toglie, comunque, che il Barça non possa tentare anche un doppio colpo puntando forte su Lorenzo Insigne. Dopo la partenza di Messi, in attacco la luce sembra essersi spenta per il club catalano, che già in passato aveva avuto modo di seguire e apprezzare il capitano del Napoli. Chiudere del tutto questa pista, in questo momento in cui il calciatore sembra molto lontano dal suo club, sarebbe forse azzardato.