Rooney come Ronaldo: anche l’ex United cambia casa?

Wayne Rooney alle prese con un lo stesso problema di Cristiano Ronaldo: l’ex Manchester United potrebbe presto cambiare casa per colpa… delle pecore.

Rooney come Ronaldo. E non per quanto fatto in passato sul rettangolo verde. L’ex attaccante del Manchester United è alle prese con un grave problema, lo stesso che ha afflitto il campione portoghese e che lo ha portato a cambiare presto casa. Di cosa si tratta? Del rumore delle pecore del vicino.

Ebbene sì, pare che in Inghilterra le pecore stiano diventando davvero un problema serio. A quanto pare l’attuale allenatore del Derby County (che per uno scherzo del destino ha come simbolo un ariete) è alle prese con i rumori molesti causati da 200 animali presenti in un capannone del suo vicino di casa.

Leggi anche -> Manchester United, Ronaldo va via: il motivo della drastica decisione

Stando a quanto riferito dal Sun, i proprietari della fattoria che attigua alla mega villa dell’ex Manchester avrebbe chiesto il permesso per costruire un capannone per proteggere le sue mille pecore durante i mesi invernali. Per ora gli è stato concess quello per 200 di questi simpatici ovini. E già bastano ad assicurare al quasi 36enne Wayne nottate da incubo!

Wayne Rooney cambia casa per le pecore?

Trasferimento in vista per Rooney? Difficile dirlo al momento. Il problema infatti è che lui e la moglie Coleen hanno a lungo studiato la costruzione della splendida villa in questione e adesso non sarebbero per nulla contenti di doverla abbandonare. Nel 2018 l’ex calciatore acquistò un terreno di 40 acri per circa 4,3 milioni di sterline e su quel terreno ha costruito in questi anni una splendida villa di tre piani, con tanto di aranceto, sala biliardo, cinema, cantina, bar, piscina coperta, vasca idromassaggio, bagno turco e tanti altri comfort.

Potrebbe interessarti -> Le pecore cacciano di casa Ronaldo, Evra risolve il problema

Insomma, c’è tutto per farne una dimora quasi perfetta, da sogno, in cui voler passare il resto della propria vita. Peccato per quel particolare non da poco della mancanza di silenzio frutto della vicinanza con le pecore.

Un problema che Ronaldo ha risolto in pochissimi giorni, cambiando casa a pochi giorni dal suo ritorno a Manchester. Per Rooney la questione sarà molto più lunga e tormentata. Accetterà alla fine di abbandonare la sua casa extralusso o troverà un accordo con il vicino per risolvere il problema delle pecore troppo rumorose? Lo scopriremo solo tra qualche giorno.