Lucca in gol con l’Under 21, tifosi in delirio: “Questo è davvero forte” – VIDEO

Lorenzo Lucca è l’uomo del momento: l’attaccante del Pisa è andato in gol per la prima volta con la maglia dell’Italia Under 21 facendo impazzire i tifosi.

Tutti pazzi per Lorenzo Lucca. Il bomber del Pisa conferma il suo momento magico anche con la maglia dell’Italia Under 21. Lanciato titolare da Nicolato nella sfida del Brianteo di Monza contro la Svezia, l’attaccante ex Palermo si è fatto trovare pronto ed è andato a segno alla prima occasione, dimostrando ancora una volta un grandissimo fiuto del gol.

Una rete importante che ha fatto impazzire i tifosi e ha acceso ancora di più su di lui l’interesse delle più grandi squadre italiane. Per il centravanti altro oltre due metri in questo momento sembrerebbe esserci la fila: dalla Juventus all’Inter, dal Milan al Napoli, tutti vorrebbero accaparrarsi il calciatore cresciuto nelle giovanili del Torino.

Leggi anche -> Chi è Lorenzo Lucca, la rivelazione della Serie B che piace a Juve, Milan e Inter

Che stia per scatenarsi un’asta? Al momento non sembra un’ipotesi impossibile. Sono tante infatti le squadre interessate al calciatore e adesso non sembrerebbe esserci una favorita, se non per motivi familiari (al Pisa lavora come direttore sportivo Claudio Chiellini, fratello di Giorgio). Una cosa però è certa: per strapparlo alla squadra toscana servirà un’offerta importante, ogni giorno di più.

Lucca in gol con l’Italia: il video

Non è stato un gol banale quello messo a segno dall’attaccante del Pisa con la maglia della Nazionale Under 21 di Nicolato. Merito anche di Nicolò Rovella. Il centrocampista in prestito al Genoa, con una grande giocata, ha liberato il destro dal vertice dell’aria di rigore e con un gran tracciante ha cercato e trovato Lucca. Bravissimo l’attaccante ad allungarsi e a colpire la sfera al volo mandandola alle spalle del portiere svedese.

Gol dla Italii! 1-0. Gol: Lorenzo Lucca

Asysta: Nicolo Rovella pic.twitter.com/8ENfBaiO1J — Calcio24PL (@Calcio24_PL) October 12, 2021

Il gol di Lucca con l’Italia ha ovviamente fatto diventare il suo nome ancora più prestigioso agli occhi di molti tifosi, che adesso sembrerebbero volerlo nelle proprie squadre. “Goal da rapace“, scrive qualcuno, mentre altri sottolineano come a ogni partita che gioca il suo prezzo stia salendo a suon di reti.

Molti tifosi del Milan sembrerebbero però essere pessimisti. Proprio per via del suo momento magico adesso potrebbe essere troppo costoso per le casse rossonere. “Questo è davvero forte“, sentenzia qualcun altro, incrociando le dita per poterlo un giorno ammirare con la propria maglia del cuore. Insomma, l’esame Italia per Lucca è superato. Che sia nata una stella?