Da Victoria a Shakira: quali sono le mogli dei calciatori più ricche

Quali sono le mogli dei calciatori più ricche? Da Victoria a Shakira, senza dimenticare Georgina: ecco le wags dal patrimonio invidiabile.

Belle, talentuose e spesso molto ricche. Le mogli dei calciatori sono tra le donne più apprezzate e seguite sui social e non solo. Oltre alle migliaia di fan che le seguono per le loro attività, sono infatti amatissime anche da tanti tifosi di calcio. Spesso però le loro carriere sembrano messe in ombra dagli ingombranti mariti e fidanzati. Questo è il caso di alcune, ma non di tutte. Anzi, le eccezioni che confermano la regola sono sempre di più.

Ma quali sono le mogli dei calciatori più ricche in assoluto? Molti si sono chiesti chi sia più ricco tra Ronaldo e Messi. Ma ti sei mai chiesto se sia più ricca la signora Messi o l’amatissima Georgina? Ebbene, grazie al Sun è possibile finalmente stilare una top ten delle wag per il loro conto in banca. Che spesso non ha nulla da invidiare a quello di molti calciatori.

Lo sa bene David Beckham, che deve ‘inchinarsi’ in un certo senso alla sua amata Victoria. Il patrimonio personale dell’ex Posh Spice, da decenni ormai una delle donne più influenti nel mondo della moda, è di quasi 416 milioni di euro. Un patrimonio condiviso comunque proprio con il coniuge, con cui di fatto rappresenta ormai dal lontano 1999 un marchio vivente.

La classifica delle mogli dei calciatori per patrimonio

Se Victoria è la regina assoluta di questa classifica, va detto che le tiene quasi testa, e con le sue sole forze, solo un’altra importante wag. Ovviamente parliamo di Shakira. La signora Piqué, popstar internazionale da oltre i 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, può contare infatti su un patrimonio stimato, comprendendo tutti i suoi investimenti, di oltre 215 milioni di euro.

Terzo posto, ma con grande distacco, per Coleen Rooney. La moglie dell’ex Manchester è una scrittrice specializzata in libri per bambini, e può vantare un patrimonio da oltre 16 milioni. Tantissimi, certo, ma nemmeno lontanamente vicini a quelli delle due consorti sopra citate.

E la bella Georgina? La modella spagnola, che per il momento non è, tra l’altro, la signora Ronaldo, occupa il quarto posto in questa speciale graduatoria, con più di 8 milioni di euro. Ma la sua carriera è entrata nel vivo e sicuramente aumenterà gli introiti nei prossimi anni. Tra le altre conoscenze del calcio italiano troviamo al settimo posto Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala, attrice, cantante e modella argentina. Dietro di lei un’altra tuttofare argentina, Wanda Nara. Le due vantano un patrimonio rispettivamente di 4,6 e 3,4 milioni di euro.