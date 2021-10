Non è Fifa, Haaland è pazzesco: il VIDEO della prodezza

Haaland in un video mostra un numero incredibile: sembra Fifa, ma è “solo” l’incredibile talento dell’attaccante norvegese.

Erling Haaland continua a stupire. É forse l’attaccante del momento, sia per la capacità di andare in gol con una regolarità mostruosa, che per i tanti club in corsa per strapparlo al Borussia. Ha tutte le caratteristiche per dominare la scena nei prossimi 10 anni. Forza fisica, velocità, un senso del gol anormale.

E una tecnica di base fuori dal comune per un gigante che si muove in maniera armoniosa ed ha i piedi di un trequartista. Lo ha mostrato spesso in campo, ma anche in allenamento. E i suoi video sono spesso virali. Nell’ultimo però, l’attaccante norvegese si è superato. Sembra Fifa, ma è solo la qualità pazzesca di un calciatore che non conosce limiti.

Il video di Haaland fa impazzire il web: semplicemente sensazionale

Nel nuovo video si vede Haaland sistemare tre palloni uno sopra l’altro. E già in molti si domandano come abbia fatto. A sconvolgere il popolo del web sono i restanti trenta secondi. All’incrocio dei pali è sistemato infatti un bersaglio da colpire. Haaland non sbaglia il primo tentativo.

Al secondo addirittura carica il sinistro e lo spezza in due. Al terzo tiro, potentissimo e precisissimo, lo trascina in porta. Tre esecuzioni magistrali, con tre palloni uno sopra l’altro. Una roba pazzesca che scatena il web e gli appassionati di calcio, innamorati di un calciatore fortissimo e seguitissimo nei suoi video. Sembra incredibile. Anzi è quasi un gioco che somiglia a Fifa, ma invece le immagini testimoniano quanto sia forte l’attaccante del Borussia.