Georgina senza parole: il regalo di Cristiano Ronaldo è da brividi – FOTO

Georgina Rodriguez ha mostrato a tutti i suoi follower l’ultimo pazzesco regalo di Cristiano Ronaldo: la modella è rimasta senza parole.

Passano gli anni, ma Cristiano Ronaldo riesce ancora a stupire la sua amata Georgina Rodriguez e a lasciarla senza parole. Lo ha testimoniato la stessa modella e influencer spagnola, che ha voluto condividere con tutti i suoi follower la sua gioia e la sua commozione per l’ultimo regalo del campione portoghese. Un regalo che le ha tolto il fiato.

Sarà stato per un litigio di cui non sappiamo nulla, o magari per farsi perdonare la lontananza di questi giorni in giro per il mondo per gli impegni con la sua Nazionale. Fatto sta che, dal nulla, CR7 ha voluto far sentire ancora più speciale la sua splendida Georgina, con un regalo che ha causato l’invidia di tutte le sue fan.

Crtistiano sa come far sentire speciale la modella spagnola. E lo fa non solo a parole, ma con i fatti. Se sul terreno di gioco è un fuoriclasse, infatti, anche con le donne Ronaldo dimostra di essere un numero uno, oltre che un padre esemplare e un marito, pardon, compagno, assolutamente da sposare.

Ronaldo regala a Georgina un portagioie speciale

“Senza parole“, ha scritto tra le sue storie Instagram la modella spagnola con due emoji che rappresentano le sue emozioni, una commossa e una con un cuoricino. Ronaldo è infatti riuscito a superarsi. Le ha regalato un portagioie. Ma non uno qualunque.

Si tratta di un grandissimo mobile, contenente anche alcuni accessori utili, come delle valigette per potrare i propri gioielli ovunque con sicurezza e comodità. La cassettiera ideale per conservare i gioielli da milioni di euro che le ha reegalato e le continuerà a regalare nel corso della loro storia. Ovviamente, il tutto firmato da Louis Vuitton, uno dei marchi più apprezzati dalla splendida Georgina.

“Sì, ma è un portagioie. Quanto mai potrà costare?“, si chiederanno i meno avvezzi al mondo di moda e accessori. Meglio chiarire. Non è un regalo che tutti possono permettersi, se non accedendo a un mutuo. Il suo prezzo è infatti di circa 124mila euro. Come dire: a volte vale più il contenitore del contenuto (ma non nel caso di Georgina).