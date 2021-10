Roma favorita con la Juventus? Il merito è di Mourinho

José Mourinho è pronto ad affrontare per la prima volta la Juventus con la sua Roma: nei precedenti con Allegri parte favorito.

Juventus-Roma 2-4. Se si contano i precedenti tra i due tecnici che guidano in questa stagione i bianconeri e i giallorossi, sarebbe questo il risultato del posticipo dell’ottavo turno di campionato, che all’Allianz Stadium vedrà contrapposti gli uomini di Mourinho a quelli di Allegri.

Complice la forza e il blasone delle squadre allenate, nei precedenti contro Max lo Special One vanta uno score importante. Anche se non privo di inciampi. I due allenatori, tra i più titolati della nostra Serie A ma anche dell’intero panorama europeo, si sono scontrati ‘solo’ otto volte nella loro carriera. E in queste otto occasioni hanno spesso dato grande spettacolo.

Uno spettacolo che di certo non mancherà anche nella delicatissima e importantissima sfida di domenica, che potrebbe probabilmente decretare chi avrà la forza di rientrare nella lotta scudetto e chi invece dovrà accontentarsi di una corsa Champions in questo campionato iniziato non senza qualche difficoltà (specialmente per i bianconeri).

Mourinho vs Allegri: i precedenti

Otto incroci con tante squadre diverse tra Serie A e Champions League, per un totale di quattro vittorie per lo Special One, due per Allegri e due pareggi. Questo il resonconto degli incroci, fini qui, tra due degli allenatori che hanno fatto la storia del nostro campionato.

Si sono affrontati una prima volta nella stagione 2008/09, alla guida rispettivamente di Inter e Cagliari. Nonostante la differenza di valori, i rossoblù riuscirono a bloccare i nerazzurri a San Siro sul risultato di 1-1 e vincere in Sardegna per 2-1. Si rifece con gli interessi l’anno successivo lo Special One, nella stagione del Triplete. Gli straripanti nerazzurri vinsero infatti in Sardegna con il risultato di 1-2 e travolsero gli avversari al Meazza con uin netto 3-0.

Il primo duello europeo arrivò nella stagione 2010/11, quando Mou sedeva sulla panchina del Real e Allegri su quella del Milan. Si affrontarono nei gironi e all’andata vinse 2-0 lo Special One al Bernabeu. Al ritorno i rossoneri riuscirono comunque a strappare un pareggio per 2-2. Gli ultimi incroci tra i due risalgono ad anni più recenti, nella stagione 2018/19, ancora nei gironi di Champions. Nell’occasione arrivarono due vittorie esterne: la Juve di Allegri espugnò l’Old Trafford per 0-1, il Manchester United violò l’Allianz per 1-2.