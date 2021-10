Calciomercato Milan, primi contatti per il gioiellino del Club Bruges

Il Milan prepara il calciomercato del 2022 per acchiappare il gioiellino del Club Bruges. Primi contatti con l’entourage del giocatore. Il fuoriclasse è seguito anche da due big inglesi, quindi abbondante è la concorrenza.

Notizia esclusiva riportata da Calciomercato.com, quella che conferma i primi contatti tra il Milan è il talento olandese del Club Bruges. Il calciatore è una grandissima prospettiva del calcio, non a caso assieme ai rossoneri vi sono due grandi club inglesi che seguono il giocatore.

Il nome che piace a Maldini e Massara è quello di Noa Lang, olandese classe ’99, ex Ajax. Già da diversi mesi i rossoneri monitorano l’attaccante, ma solo di recente sono stati avviati i contatti. Secondo quanto riporta lo stesso sito italiano, pare che vi sia un’apertura da parte dell’agente del calciatore per intavolare una possibile trattativa.

Adesso il club di via Aldo Rossi sta facendo tutte le valutazioni necessarie per decidere se preparare questo colpo o lasciare perdere, ma comunque non per gennaio, bensì per il prossimo calciomercato estivo.

Milan, il prezzo di Noa Lang e tutti i suoi numeri

La valutazione del gioiellino che piace al Milan, ossia Noa Lang, si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Ma ovviamente dipende tutto dal rendimento del calciatore, poiché il prezzo potrebbe slittare alle stelle l’anno prossimo. Basti pensare che il numero 10 del Club Bruges in questa prima parte di stagione ha collezionato 4 reti e 5 assisti in 14 presenze tra coppe e campionato.

Ottimi sono i risultati del Bruges in Champions League di quest’anno, un pareggio contro il Psg e una vittoria contro il Lipsia, in entrambe le partite l’esterno d’attacco olandese ha giocato per tutti i 90 minuti.

Lo scorso anno Lang ha messo a segno dei grandi numeri: 17 gol e 11 assist in 38 presenze; non a caso a fine stagione la squadra belga ha deciso di riscattarlo dopo il prestito accordato con l’Ajax.

Per quanto concerne un possibile futuro al Milan, Noa Lang è giovane ed è un giocatore molto duttile, capace di giocare come ala, punta e centrocampista. Un jolly del genere farebbe molto comodo al progetto rossonero, ha tutte le caratteristiche ricercate da Maldini e Massara. Però bisogna fare attenzione a concorrenti come Liverpool e Arsenal.