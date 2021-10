Okaka decide il derby: che doppietta per l’ex Udinese!

Stefano Okaka decisivo nel derby di Istanbul: l’attaccante mette a segno una straordinaria doppietta e regala i tre punti alla sua squadra.

A Istanbul c’è un nuovo idolo. Almeno tra i tifosi del Basaksehir. Stiamo parlando di Stefano Okaka. L’attaccante ex Udinese ha messo a segno una straordinaria doppietta in una delle gare più importanti della stagione, e ha conquistato definitivamente il cuore del suo pubblico.

Il centravanti nativo di Castiglione del Lago, cresciuto nella Roma ma con un passato importante a Parma, nella Sampdoria e anche all’Udinese, ha firmato una doppietta molto importante in uno dei tanti derby di Istanbul, gare infuocate e degne, per clima, dei più calorosi derby della Capitale.

Leggi anche -> Balotelli segna ancora, ma il capocannoniere è un altro italiano: che medie

Tra gli italiani arrivati ad arricchire la SuperLig turca durante l’ultima estate, il 32enne attaccante è stato uno dei meno celebrati. Il suo è un nome meno altisonante rispetto a quello di Balotelli, e il suo impatto è stato meno devastante rispetto a quello di Bertolacci. Eppure, Stefano ha saputo pazientare, e al momento giustò ha piazzato non una, ma due zampate decisive per diventare un idolo assoluto.

Okaka decide il derby di Istanbul: il video

In Turchia, e in particolare a Istanbul, di derby ce ne sono moltissimi. D’altronde, la metropoli del Bosforo è patria di alcune delle più grandi squadre turche, come Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas. E proprio contro quest’ultima, la formazione bianconera, l’ex Udinese è riuscito a risultare decisivo.

L’attaccante italiano ha sbloccato il match portando in vantaggio il suo Basaksehir al 40esimo minuto del primo tempo. I più blasonati rivali hanno pareggiato con Alex Texeira, ma sul finale la furia di Okaka è esplosa e il centravanti ha messo a segno la rete del decisivo (ma non definitivo) 2-1, poi arrotondato due minuti dopo da Gulbrandsen. Inutile il calcio di rigore firmato Batshuayi in pieno recupero. Il Basasksehir l’ha spuntata per 3-2 (CLICCA QUI per il video).

Potrebbe interessarti -> Montella conferma: “Balotelli ha un chiodo fisso”

Insomma, dopo Balotelli e Bertolacci, la Turchia si conferma terra di conquista anche per Stefano Okaka. E a 32 anni il centravanti sembra pronto per iniziare una nuova carriera. Che possa essere lui l’arma segreta di Mancini per risolvere il rebus attaccante nella nostra Nazionale? Molto difficile, ma non impossibile. Anche perché Okaka ha già vissuto in passato le emozioni della maglia azzurra, con cinque presenze e una rete messa a segno.