Bastoni contro Fifa: “Lo modifico sempre”

Alessandro Bastoni si è raccontato in un’intervista con Gli Autogol: dalla passione di Barella per il vino alla ‘rabbia’ contro Fifa.

Senza peli sulla lingua e senza giri di parole, Alessandro Bastoni ha raccontato se stesso e svelato i suoi segreti in un’intervista con Gli Autogol su Twitch. Non si è nascosto il difensore dell’Inter e della Nazionale, parlando di qualsiasi argomento: dal rapporto con i compagni a quello con il fantacalcio, fino alla critica spietata a Fifa.

Ma andiamo con ordine. Uno dei passaggi della sua chiacchierata diventato maggiormente virale è stato quello sui compagni all’Inter, e in particolare su Niccolò Barella. Al difensore è stato chiesto se sarebbe andato a cena con il centrocampista sardo e con il collega Brozovic. E su di loro la risposta di Bastoni, tra il serio e il faceto, è stata davvero spiazzante.

Se il croato è stato definito “impegnativo” dal difensore azzurro, soprattutto per quanto riguarda il portarlo a casa, la risposta su Barella è stata epica (alla Brozo): “Non vado a cena con lui perché ordina un vino da 1800 euro“. Dichiarazioni da meme, considerando quanto sia diventata virale l’immagine del centrocampista in pseudo-after alla cerimonia della Nazionale campione d’Europa alla presenza del Capo dello Stato Mattarella.

Bastoni tra fantacalcio e Fifa

Da calciatore a giocatore il passo è breve. Tra le passioni ludiche di Bastoni c’era anche il fantacalcio, fino a poco tempo fa. Poi ha smesso, e il motivo è un classico: “Dimenticavo di schierare la formazione. E poi rosicavo troppo per i 5 in pagella quando mi mettevo in campo“. Motivi seri per mollare la spugna, anche se il fantacalcio continua a far parte della sua vita, indirettamente. Soprattutto per le tante minacce che gli arrivano dai fantallenatori troppo esaltati.

