Solo per la maglia: i calciatori del Catania fanno innamorare i tifosi

La crisi del Catania calcio continua: dopo nove giornate i calciatori scendono in campo ancora senza stipendio.

Passano le giornate ma la situazione non migliora per il Catania Calcio. Le sorti del club etneo restano appese a un filo. Sono ore caldissime per la società, che sta per andare incontro a una penalizzazione di 2 punti in classifica, che potrebbe arrivare anche a 4 se non verranno versati oltre 500mila euro entro il 18 ottobre.

La situazione è critica per il Catania, i cui calciatori sono ancora senza stipendio dopo nove giornate di campionato in Serie C. Nonostante questo, i ragazzi di Francesco Baldini, per la maglia e con grande orgoglio, stanno continando a lottare sul campo, in attesa di notizie positive sul fronte societario. Grande professionalità e abnegazione, oltre che amore per lo sport e per la squadra, da parte dei calciatori, che stanno facendo innamorare i tifosi e anche tecnico e dirigenza.

Il club etneo, che si è iscritto al campionato in questa stagione grazie anche al contributo dei tifosi, sta attraversando ancora un momento di crisi senza precedenti. Il futuro di una società gloriosa è in bilico, ma nessuno ha voglia di mollare: né i calciatori né i tifosi sugli spalti, uniti da un’unica grande passione.

Calciatori senza stipendio: Catania scopre i suoi eroi

Le difficoltà di questa squadra sono state palesate chiaramente dal tecnico Francesco Baldini, che alla stampa dopo la gara contro il Virtus Francavilla, terminata per 1-1, ha raccontato l’odissea della formazione etnea. I calciatori hanno iniziato la preparazione il 18 luglio e non si sono mai fermati.

“Al 17 ottobre non hanno mai preso uno stipendio, e non guadagnano decine di migliaia di euro“, ha spiegato Baldini, accendendo i fari su una situazione di estrema difficoltà. Giocatori che in questo momento stanno indossando la maglia etnea per passione, per sognare una carriera diversa. Ma ora come ora, a distanza di mesi, le cose iniziano a pesare davvero molto. E anche per questo Baldini aggiunge: “Questi ragazzi sono il mio orgoglio“. Parole sottoscritte da tutti i tifosi.

Il 18 ottobre il Catania conoscerà una parte del suo futuro. Ma quel che è certo è che, al di là delle difficoltà, la passione in una città calda come quella etnea non si sta spegnendo. E la speranza è che alimentarla possa continuare ad esserci ancora il calcio. Possibilmente quello professionistico.