Paura in Olanda: crolla una tribuna in Eredivisie – VIDEO

Durante una gara di Eredivisie tra NEC e Vitesse è crollata una tribuna: tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito.

Momenti di puro terrore in Eredivise. Il campionato olandese avrebbe potuto vivere una domenica macchiata da una tragedia gravissima. Si è sfiorato il dramma in un match tra NEC Nimegen e Vitesse Arnhem, gara valida per la nona giornata del campionato dei Paesi Bassi. L’esultanza eccessiva dei tifosi ospiti ha infatti portato a un cedimento improvviso della struttura, con conseguenze che avrebbero potuto essere devastanti.

La gioia incontenibile dei tifosi in uno stadio a volte è talmente tanta, da portare alla creazione di scosse telluriche in grado di far spesso vibrare anche gli edifici. Cose del genere capitavano, ad esempio, negli anni d’oro del Napoli al San Paolo, quando le esultanze dei tifosi portavano spesso a movimenti delle palazzine di Fuorigrotta nei pressi del leggendario stadio, oggi intitolato a Diego Armando Maradona.

In questo caso non è stato un gol a portare al dramma sfiorato, bensì il saltellare di un numero nemmeno troppo grande di tifosi nella tribuna ospiti dello stadio del NEC Nimegen, lo stadio di Goffert di Nimega. Salti che hanno portato a un crollo improvviso e a momenti di grandissima paura.

Crolla una tribuna in Eredivisie: le immagini spaventose

Sono immagini da brividi quelle arrivate dall’Olanda nel pomeriggio del 17 ottobre. In Eredivisie si è davvero sfiorata la tragedia. Tutto è iniziato quando i tifosi della squadra ospite hanno cominciato a saltellare all’unisono, in preda alla gioia per la vittoria della propria formazione su un campo difficile come quello di Nimega. Un eccesso di entusiasmo che ha portato al crollo della tribuna, che si è aperta in due.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today. Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

Fortunatamente, nonostante la grandissima paura vissuta da tutti i presenti, nessuno si è fatto male. Il crollo ha però aperto più di una discussione sulla qualità degli impianti olandesi dedicati al calcio. Solo poche settimane fa, infatti, nella casa del più blasonato AZ Alkmaar era venuta meno una parte della copertura, causando non pochi disagi ai presenti.

C’è dunque grande preoccupazione da parte dei tifosi olandesi, che chiedono maggior sicurezza da parte di tutti i proprietari degli impianti. Dopo questo ennesimo incidente, però, verranno sicuramente verificate le condizioni di tutti gli stadi.