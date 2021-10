Milik torna al gol e manda un messaggio al Napoli – FOTO

Arek Milik è tornato a far esultare i tifosi del Marsiglia: su Instagram il centravanti polacco manda un messaggio al Napoli.

Se c’è una cosa che Arek Milik ha sempre dimostrato di saper fare, è andare a segno. Tornato finalmente a giocare con la maglia dell’Olympique Marsiglia dopo un lungo stop per infortunio, il bomber polacco è andato in gol nella gara casalinga vinta contro il Lorient per 4-1. Una rete con dedica speciale alla sua ex. Non donna, ma squadra: il Napoli.

Non che la sua marcatura sia stata decisiva. L’attaccante ha messo il sigillo sulla quarta e ultima rete dei padroni di casa, all’85esimo minuto. Un gol utile per arrotondare il risultato e riprendere fiducia dopo il lungo periodo di stop. Anche per questo sui social la sua esultanza, più che concentrata sul gol, è stata rivolta proprio al suo vecchio club.

Perché certi amori non finiscono mai, e anche dopo giri immensi ritornano. Non si sono lasciati bene Milik e il Napoli. Non tanto con città e squadra, quanto con il club e in particolare con il presidente De Laurentiis. Eppure, Arek non può dimenticare i suoi anni partenopei. E così alla prima occasione ha voluto mandare un messaggio molto chiaro alla sua ex squadra, e lo ha fatto attraverso una storia Instagram diventata virale.

8 su 8: Milik fa i complimenti al Napoli

A dare lo spunto all’attaccante polacco per mandare un suo pensiero al club partenopeo è stata una presenza curiosa sugli spalti. In prima fila in tribuna al Velodrome di Marsiglia c’era infatti un tifoso con una casacca ben riconoscibile, un maglione da allenamento del Napoli.

La sua presenza non è passata inosservata, e sui social Milik ha voluto mostrarla a tutti i suoi fan. Ha quindi postato una storia su Instagram evidenziando il tifoso partenopeo, e ne ha approfittato per fare dei complimenti speciali alla sua vecchia squadra.

“8 su 8, complimenti anche al Napoli“, ha scritto il bomber polacco, aggiungendo tre emoji di una fiamma, come quella che sta alimentando in questo inizio di stagione la squadra di Spalletti. Insomma, anche senza rimpianti, specialmente da parte dei tifosi azzurri, il legame tra Napoli e Milik resta forte.