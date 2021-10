Icardi nei guai: quanto può costare il divorzio da Wanda all’argentino

Continua la crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara: il possibile divorzio dalla showgirl argentina potrebbe costare carissimo all’attaccante.

Una nottata d’amore potrebbe costare a Maurito Icardi milioni e milioni di euro. Ne sarà valsa la pena? La risposta al momento potrebbe averla solo l’ex attaccante dell’Inter. La crisi con la moglie e agente Wanda Nara continua. Nonostante le voci di un presunto riavvicinamento, della sua corsa a Milano per riprendersela, iniziano a serpeggiare notizie di un possibile divorzio. Una separazione tra l’attaccante e la showgirl che potrebbe costargli davvero caro!

A fare i conti in tasca al bomber del PSG, che nel frattempo sta anche vivendo una situazione difficile con il proprio club, proprio a causa della crisi con la moglie, è stata la stampa argentina. Se tutto il mondo sta parlando delle difficoltà coniugali tra Maurito e Wanda, nella loro patria tutta la vicenda ha assunto i contorni di una telenovela di quelle in grado di appassionare milioni e milioni di spettatori.

Tra spie, controspie, agenti segreti, messaggi in incognito, flirt veri o presunti, notti di passione, corse e rincorse, fughe e riappacificazioni, non mancano gli ingredienti per una soap degna della prima serata. Una vicenda extra-calcistica che potrebbe non fare il bene della carriera di Icardi, ma che soprattutto potrebbe metterlo in grave difficoltà a livello economico.

Icardi e Wanda, divorzio da record: quanto potrebbe costare

C’è un record all’orizzonte per Maurito Icardi. Ma non riguarda presenze, gol, assist, azioni o vittorie. Vanno malissimo le cose per l’attaccante del Paris Saint Germain. Secondo la stampa argentina, il suo divorzio potrebbe infatti regalargli un primato clamoroso: quello per la separazione con i maggiori costi.

Tra denaro, gioielli, opere d’arte, case e tanto altro, addirittura Icardi potrebbe essere costretto a garantire a Wanda Nara 60 milioni di euro. Praticamente un valore maggiore rispetto a quello che oggi è il costo del suo cartellino (secondo Transfermarkt 35 milioni).

Insomma, la possibile e presunta nottata di follia amorosa tra Icardi ed Eugenia potrebbe costare davvero non caro, ma carissimo all’attaccante argentino. E di certo stavolta farà di tutto per ricucire lo strappo, impegnandosi ben più che durante le sue partite. C’è in gioco non solo il futuro della sua relazione, ma forse anche quello delle sue finanze. Perché il rosso, a Maurito, forse non sta poi così bene…