Icardi e il Psg: scoppia la bomba dopo la rottura con Wanda Nara

La vicenda sentimentale fra Icardi e Wanda Nara potrebbe avere pesanti ripercussioni sul rapporto con il Psg: indiscrezione clamorosa.

I problemi di coppia fra Icardi e Wanda Nara si intrecciano inevitabilmente con il calcio. Lo ha voluto la coppia, trasformando un legame sentimentale in un rapporto lavorativo, che potrebbe avere uno scossone dopo gli ultimi messaggi social. Di quanto accaduto si è detto già tutto. Probabili tradimenti, messaggi con parole pesanti, anelli tolti dal dito e quant’altro. Tutto anche un po’ stucchevole se vogliamo.

A riportare Icardi con la testa sul campo ci ha pensato Pochettino, che dopo avergli concesso 48 ore di stop per chiarire le sue vicende, lo ha convocato per il match di Champions. Arriva però una clamorosa indiscrezione sul rapporto fra “Maurito” e il Psg, e a lanciarla sono i tabloid argentini.

Icardi, rottura con Wanda Nara e anche con il Psg? Arriva l’indiscrezione

In Argentina i tabloid e le tv sono scatenate. Non solo per la portata del gossip fra un calciatore molto amato e la famosa moglie, ma anche per i riflessi che la loro situazione potrebbe avere nella carriera di Icardi al Psg. Gli ultimi messaggi social sono stati infatti letti in patria come una rottura definitiva, con tanto di indiscrezione su una immediata richiesta di divorzio che potrebbe incassare “Maurito”.

Wanda Nara però, sempre secondo i tabloid in Sud America, avrebbe a sua volta ricevuto una pesante comunicazione dal suo marito, assistito sul mercato. Pare infatti che Icardi abbia detto alla moglie di essere pronto a lasciare il Psg in caso di una rottura nel rapporto sentimentale. Il contratto è infatti stipulato a nome della moglie-agente, che non avrebbe interesse a portarlo via dalla Ligue One. Una situazione paradossale, se vogliamo anche ai limiti del veritiero. Vista l’esposizione mediatica che i due hanno scelto di avere, e quanto (erroneamente) abbiano legato calcio, gossip e lavoro, tutto però sembra possibile. Anche un doppio addio. Di cuore, e al Psg.