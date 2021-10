“Ronaldo non è fra i migliori 5 al mondo”: la lista del campione

“Ronaldo non è di sicuro nei 5 migliori al mondo”: il campione parla dei suoi attaccanti preferiti e silura il portoghese.

É tempo di Pallone d’oro, di liste, di preferenze. Che come di consueto, dai bar ai dibattiti nei salotti buoni del calcio, si allarga ad una domanda chiara. Chi è stato il migliore al mondo della storia? Ad alimentare però il dibattito sono le dichiarazioni del campione, che ha scelto di non premiare Cristiano Ronaldo nella sua particolare lista dei preferiti.

Non sarebbe neanche nei primi 5, ed avrebbe avanti dei mostri sacri che hanno vinto tanto, ma che non hanno in alcuni casi centrato i traguardi di Cr7. “Ha davanti diversi attaccanti che hanno fatto la storia del nostro sport – ha affermato – alcuni dei quali sono imparagonabili a lui”.

Ronaldo fuori dalla lista del big: “Non c’è paragone”

Antonio Cassano di gol e talento ne sa qualcosa. Nella sua nuova veste da commentatore offre sempre spunti interessanti. Mai banale e sempre diretto, “Fantantonio” commenta le gesta e le reti dei campioni attuali, e non sembra preferire Cristiano Ronaldo. Intervenuto durante la Bobo Tv, in cui Vieri tratta molti argomenti con Adani, Ventola, Cassano ed altri protagonisti del calcio, l’ex Sampdoria, Roma e Real Madrid ha detto la sua.

“Il migliore al mondo? Neanche per scherzo – ha dichiarato – e ne ha almeno 5 avanti che sono assolutamente inavvicinabili. Parliamo di un altro livello di attaccanti”. Poi la lista. Una top 5 fra passato e presente. “Per me i primi 5 sono Messi, Pelè, Maradona, Cruijff e Ronaldo il fenomeno. Per quello che mi riguarda sono inavvicinabili per il portoghese”.