Roma, rivoluzione Mourinho: sei giocatori finiscono sul mercato

Dopo i risultati altalenanti di questo inizio di stagione, Mourinho sta pensando a una rivoluzione alla Roma: sei giocatori rischiano la cessione.

La Roma di Mourinho è ancora un cantiere aperto. Il tecnico portoghese sta lavorando per rendere la squadra giallorossa una formazione competitiva a livello internazionale e per i massimi traguardi. Un lavoro complicato ma non impossibile, che però richiederà un po’ di tempo.

Non a caso, il suo inizio sulla panchina della squadra capitolina è stato altalenante. Grande con le piccole, piccola con le grandi. Finora la sua Roma non è stata troppo distante dalla miglior Roma di Fonseca. Anche se la sensazione è che possa avere più continuità nel corso della stagione.

Ma la continuità sul campo sarà affiancata senza dubbio da una rivoluzione anche sul mercato. Non è infatti una sorpresa che allo Special One non tutti gli elementi attualmente in rosa facciano impazzire. E lo dimostrano i dati riguardanti l’utilizzo dei calciatori in campionato. Sono già sei infatti i calciatori che il tecnico avrebbe messo in lista di sbarco. E non solo il ‘solito’ Fazio.

Mourinho cambia la Roma: alla porta sei giocatori

Ce n’è per tutti i ruoli nella lista delle possibili cessioni della Roma di Mourinho già a gennaio: dalla porta all’attacco. Potrebbe lasciare la capitale Fuzato, attualmente secondo estremo difensore della squadra, che difficilmente troverebbe spazio con Rui Patricio. Ma anche un grande acquisto dello scorso anno, Kumbulla, sta faticando a convincere lo Special One e potrebbe già finire sul mercato.

Discorso simile per il giovane Reynolds, americano arrivato con grandi speranze nel gennaio della scorsa stagione ma praticamente mai utilizzato né da Fonseca che da Mourinho. E che dire dei centrocampisti. Diawara e Villar, lo scorso anno impiegati part time ma molto considerati dalla società, potrebbero diventare interessanti pedine di scambio. In ogni caso difficilmente rientreranno nei piani del tecnico portoghese.

E c’è infine un attaccante in lista di sbarco: Borja Mayoral. Il puntero spagnolo, tre presenze (due in Conference League) e zero gol in questa stagione, non sembrerebbe essere l’alternativa ideale per Mou ad Abraham e al vice Shomurodov. Nonostante la buona stagione dello scorso anno, dunque, l’ex Real potrebbe essere costretto a cambiare aria. E le pretendenti, almeno per lui, potrebbero non mancare.