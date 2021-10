Splendida notizia per Giulia Amodio e il marito Stefano Sensi, fan scatenati: la wag nerazzurra ha annunciato di essere incinta.

Stefano Sensi può finalmente tornare a esultare. Non tanto sul terreno di gioco, toccato nuovamente dopo l’ennesimo infortunio nella gara interna contro lo Sheriff, quanto per le gioie nella vita privata. La moglie Giulia Amodio è infatti incinta.

La notizia più bella della loro dita l’hanno voluta dare ai loro fan gli stessi Stefano e Giulia attraverso un simpaticissimo post su Instagram. Sposati dallo scorso 17 luglio, il calciatore nerazzurro e la splendida modella, una delle wag più amate sui social (e non solo), non hanno perso tempo e hanno subito aggiunto l’elemento più importante alla loro splendida famiglia.

Uno scatto insieme con la maglia di lei alzata per far vedere un bellissimo cuore sulla pancia, ancora poco gonfia, della meravigliosa Giulia. Così i coniugi Sensi-Amodio hanno voluto dare l’annuncio ai propri sostenitori. Ma la reazione dei tifosi dell’Inter è stata più originale di quanto ci si potesse aspettare: in molti hanno infatti puntato sull’ironia per prendere in giro il talentuoso centrocampista!

Giulia Amodio incinta? Addio a Stefano Sensi

Fiocco rosa o azzurro in arrivo, dunque, nella famiglia composta da Sensi e Amodio. Un motivo di gioia per tutti, ma di preoccupazione in più per i tifosi dell’Inter. Non sono mancate infatti le reazioni ironiche per questo lieto evento. Se qualcuno ha pronosticato un ritorno in campo di Sensi non prima del 2026 “causa paternità“, altri tifosi sono andati più sul sodo.

“Occhio ad aprire troppo la bocca, potresti romperti la mascella“, scrive un follower, sottolineando la fragilità di Sensi, in questi anni protagonista più in infermeria che sul terreno di gioco. “Per queste cose non ci si infortuna mai“, scherza invece qualcun altro. Ci sono evidentemente attività meno stressanti di una partita, e in quelle Stefano va alla grande.

Al di là delle battute, più o meno pesanti, dei tifosi, comunque, non sono mancati i messaggi di congratulazioni per una delle coppie più solide del nostro calcio. Una coppia che continua a far sognare tutti fuori dal campo. Con la speranza, per i tifosi nerazzurri, che questa bella novità possa essere accompagnata da maggiore fortuna a livello fisico per il proprio calciatore.