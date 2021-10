Calciatori anziani… o meno giovani? C’è tempo per i record

Il record dei calciatori anziani potrebbe essere slittato alla prossima stagione. Perché ci sono due grandi campioni che aspettano proprio il 2022-2023…

È una questione di età ma anche di costanza. Il record dei calciatori più anziani rimane lì fermo, attendendo ancora altri super vecchietti nel calcio italiano. Che stanno più che altro, al momento, nelle retrovie. C’è Gigi Buffon che vuole tornare in Serie A con il Parma, c’è anche Zlatan Ibrahimovic che, dopo aver compiuto quarant’anni, non sembra mollare la presa.

L’elisir di lunga vita alla ricerca dei numeri, quelli che contano tutto sommato. Numeri cresciuti per la longevità dei calciatori negli ultimi anni, nonostante spesso si invochino i giovani le certezze sono più datate. Resistono per via della forma fisica, per una maggior alimentazione e per l’abitudine allo stress: nonostante si giochi di più, alcuni calciatori tirano sino ai quarant’anni per poter raggiungere i loro record.

I calciatori anziani lo sono solo calcisticamente e anagraficamente, come mente e lucidità hanno l’entusiasmo dei ragazzini, e probabilmente ne servirebbero molti di più in alcuni spogliatoi. Quando si perde la bussola, è necessario un intervento decisivo di un grande saggio: a volte i successi nascono anche da ramanzine con due zeta…

I nostri highlander

È questione di pazienza, di forza e di abilità, ma anche di genetica. Prendiamo chi ha il record tra i calciatori più anziani nella massima serie, ovvero Marco Ballotta. Alla veneranda età di 44 anni e 38 giorni giocava l’ultima partita in Serie A, conclusa da imbattuto in un Genoa-Lazio dell’11 maggio del 2008. Una sfida particolarmente ricca di significati per un calciatore che esordì nella primavera del Bologna nel 1982, quando l’Italia vinse il suo terzo mondiale. E proseguì poi facendo il centravanti nelle serie minori emiliane.

Un po’ come Lamberto Boranga, che continuò a giocare per anni e anni nei dilettanti, con lo stesso spirito di prima, pur avendo lasciando la Serie A tutto sommato da giovane.

Massimo campionato abbandonato da Buffon, che ha fermato il cronometro sui 43 anni e 104 giorni: se tornerà in Serie A, batterà tutti i record.

Ancora un portiere tra i migliori esperti, ovvero Francesco Antonioli. 42 anni, 235 giorni… e tre gol presi tutti da Marco Rigoni in un Novara-Cesena del 16 maggio 2012. Si congedò con gli emiliani, per diventare poi comunque una figura apprezzata nel mondo del calcio.

Per Alessandro Costacurta, invece, doppio record. È il primo tra gli anziani dei giocatori in movimento, ma soprattutto è quello che ha segnato un gol in tarda età. Date che coincidono, nel giorno del suo ritiro il 19 maggio 2007 segnò un rigore in Milan-Udinese 2-3. Ibrahimovic punta questo doppio record, per diventare il più grande di sempre.