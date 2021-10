Mourinho horror, record negativo assoluto: tifosi Roma in rivolta – FOTO

Partita da incubo per la Roma, travolta dal Bodo Glimt con un netto 6-1: record negativo per Mourinho, non era mai accaduto. Dubbi fra i tifosi.

Un 6-1 fa rumore. Se arriva poi da una squadra che sulla carta è inferiore alla Roma, si trasforma in un passo falso duro da digerire. Mourinho incassa la batosta, e paga forse una serie di scelte che di sicuro non ripeterà. Almeno tutte insieme, perché Kumbulla e Reynolds non hanno affatto convinto, così come tante pedine che pagano lo scarso utilizzo.

Per Mourinho è record negativo assoluto, e arriva con la Roma. Lo Special One non aveva mai perso una partita con un punteggio così alto in 1008 volte in cui si è seduto in panchina. E i tifosi giallorossi questo ko non lo mandano giù tanto facilmente.

Mourinho, record negativo e dubbi fra i tifosi dopo le parole nel post partita: “Irrispettoso”

Non capita spesso di incassare 6 reti. Se poi arrivano da una squadra di caratura inferiore e dopo il ko con la Juventus, la vicenda si complica. Oltre alla batosta in campo, arriva quindi anche la valanga di insulti per Mou e la Roma.

L’atteggiamento della squadra è stato giudicato irrispettoso, così come quello del tecnico, reo, secondo molti tifosi, di aver snobbato un impegno che si è trasformato in una sconfitta durissima.

Atteggiamento completamente sbagliato. E irrispettoso verso i tifosi. Alcune riserve schierate in campo contro il Bodo avrebbero dovuto mangiarsi il campo per convincere #Mourinho, invece hanno confermato tutte le carenze della panchina della Roma. #ASRoma #BodoRoma — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) October 21, 2021

Le dichiarazioni del tecnico, che ha parlato di riserve non pronte per l’impegno, non hanno fatto altro che alimentare le polemiche. E c’è perfino chi rimpiange Fonseca.

Con Fonseca giocavano pure i primavera e facevano bene, ridicola la scusa di #Mourinho che scarica la colpa sulle riserve. #BodoGlimtRoma — Vinz (@VinzRaffa) October 21, 2021

