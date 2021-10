Riserve Roma non all’altezza? Un dato smentisce Mourinho

Secondo José Mourinho la Roma non ha riserve all’altezza, ma un dato smentisce lo Special One: il valore delle panchine delle Big di Serie A.

“Abbiamo una squadra con dei limiti, una cosa sono 12-13 giocatori, un’altra cosa gli altri“, ha sentenziato José Mourinho nel post partita dell’umiliante Bodo-Roma 6-1 di Conference League. Una dichiarazione che sa di rottura con le riserve della squadra giallorossa, definite senza troppi giri di paroli non all’altezza della situazione. Ma è davvero così? C’è un dato che smentisce il tecnico portoghese, almeno per quanto riguarda le cosiddette ‘sette sorelle’ di Serie A.

Tra le Big del nostro campionato, infatti, la panchina della Roma non è indubbiamente la migliore, ma nemmeno la peggiore. Almeno stando al valore dei calciatori su Transfermarkt. Un valore ovviamente non scientifico, e che non sempre coincide con il rendimento effettiivo sul campo, essendo frutto di numerose variabili (età, valutazione d’acquisto e cessione, storia, carriera e altro ancora).

Facendo la somma del valore delle undici possibili seconde linee giallorosse, infatti, il valore totale arriva a oltre 115 milioni di euro, con Roger Ibanez davanti a tutti con prezzo stimato sui 25 milioni di euro. Non proprio pochi. Non a caso, la panchina romanista sarebbe tra le uniche quattro in Italia a sfondare il muro dei 100 milioni.

Le riserve più deboli, sulla carta, sarebbero quelle dell’altra squadra della Capitale. La Lazio due vale quasi la metà dei cugini giallorossi: in totale 69 milioni, con Zaccagni davanti a tutti con il valore di 15 milioni. Seguono i campioni d’Italia dell’Inter. A causa di una panchina molto avanti con l’età, infatti, i nerazzurri possono contare su un valore totale di soli 77,5 milioni (Dumfries primo con 16 milioni). E discorso simile per l’altra metà di Milano. I rossoneri in panchina lasciano 87,1 milioni, con 40 portati dai soli Bakayoko e Romagnoli (20 a testa).

Riserve Roma: chi ha la panchina più forte?

Sulla carta, dunque, la Roma non sarebbe tra la squadra con le riserve peggiori. Ovviamente, nemmeno quella con la panchina più forte però. Davanti a tutti in questa speciale classifica c’è ancora la Juventus. I suoi undici panchinari valgono in totale 181 milioni e mezzo su Transfermarkt, con il trio formato da Moise Kean, Kulusevski e Arthur a fare da trascinatori con un valore di ben 35 milioni.

Secondo posto, a sorpresa ma non troppo, per l’Atalanta di Gasperini, con 159 milioni di valore (complici i 30 del solo Muriel, di fatto un co-titolare). Terzo gradino del podio per il Napoli di Spalletti, con 135 milioni e mezzo, trascinati da un super Politano da 30 milioni (anche lui co-titolare insieme a Lozano, dal valore ancora più alto).