Mourinho lascia subito Roma? Tentazione inglese per lo Special One

José Mourinho potrebbe dire subito addio alla Roma: il tecnico portoghese è finito nel mirino di una nuova grande d’Inghilterra, il Newcastle.

C’eravamo tanto amati… ma per poco tempo. La love story tra José Mourinho e la Roma potrebbe essere tanto intensa quanto di breve durata. Lo Special One in giallorosso è diventato un idolo fin dalle prime battute, prima ancora di aver firmato il contratto. Un personaggio in grado da solo di accendere la piazza, coinvolgere, regalare gioia e speranza. Ma tutto questo potrebbe rivelarsi effimero, di fronte alla valanga di denaro che potrebbe piovergli addosso.

Lo Special One è uno degli allenatori più vincenti della storia e uno dei tecnici più importanti. E come tale subisce il fascino della Premier League, il campionato migliore al mondo. In Inghilterra ha già allenato con successo il Chelsea e il Manchester United, e con meno fortuna il Tottenham. Ma presto potrebbe sedersi su una panchina meno blasonata, ma ancora più ricca.

Leggi anche -> Mourinho contro la Juventus: tutte le provocazioni dello Special One

La notizia è rimbalzata dall’Inghilterra, dove i tifosi hanno iniziato a sognare un suo rapido ritorno, e ha presto trovato spazio anche tra le maggiori testate italiane e romane, con molti sostenitori che cominciano ad aver timore. Anche perché già in passato il tecnico ha dimostrato di subire il fascino del denaro (e delle sterline in particolare).

Mourinho al Newcastle? Gli inglesi ci provano

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il Mourinho sarebbe finito nel mirino del Newcastle. E in questo momento se si parla dei Magpies non si può porre alcun limite al mercato. I giornali inglesi stanno accostando negli ultimi giorni chiunque al club bianconero acquistato dal fondo arabo appartenente a una delle famiglie più ricche del mondo. Economicamente parlando, il Newcastle oggi potrebbe acquistare chiunque. Un fatto, più che una voce. E una tentazione per Mourinho, che potrebbe essere tentato da un progetto di questo tipo.

Costruire in pratica da zero una squadra con un budget pressoché illimitato è infatti il sogno di tantissimi manager. E se un tempo solo i videogiochi potevano permetterlo, oggi con il Newcastle il desiderio potrebbe trasformarsi in realtà. Certo, lo Special One non è l’unico nome in lista. I rivali non mancano, e sono anche importanti. Ma il suo carisma potrebbe facilmente portarlo in pole.

Potrebbe interessarti -> Conte torna in Premier: spunta una nuova pretendente

C’è dunque da aver timore per i tifosi della Roma? Il sogno di mezza estate si trasformerà in una delle più grandi illusioni della storia giallorossa? Difficile dirlo. Probabile che almeno questa stagione Mou la finirà sull’attuale panchina. La sua permanenza sarà poi figlia dei risultati e magari anche delle opportunità. Non è detto infatti che il Newcastle possa aspettare fino a maggio per scegliere un nuovo coach.