Bufera su Mourinho, ma i tifosi lo difendono: “Va ringraziato”

Pioggia di critiche per José Mourinho a Roma dopo l’umiliante sconfitta in Conference League: i tifosi lo difendono sui social.

Luna di miele finita per José Mourinho con i tifosi della Roma dopo la débacle in Conference League contro il Bodo-Glimt? A quanto pare no. Nonostante una sconfitta storica tanto per il tecnico lusitano, quanto per il club giallorosso, la tifoseria romanista si è totalmente spaccata. Alla pioggia di critiche che ha ricoperto lo Special One nelle ultime ore fanno da contraltare tantissimi elogi e applausi.

Secondo quanto trapela, l’allenatore avrebbe negli spogliatoi gridato parole di questo tipo: “Alcuni di voi non potrebbero giocare nemmeno qui in Norvegia o in Serie B“. Tuoni e fulmini per il tecnico, imbufalito contro alcuni calciatori della rosa giallorossa. Parole che per alcuni sono totalmente ingiustificabili, per altri sono invece semplicemente la pura verità.

Sui social c’è chi riprende uno sfogo simile di Mourinho nel 2009, dopo una sconfitta per 3-0 subita dalla sua Inter. All’epoca se la prese con nomi come Cordoba, Materazzi, Vieira e Adriano. Giocatori decisamente dal blasone maggiore rispetto alle riserve romaniste di oggi. Da qui la sentenza: “Qui a Roma invece non lo può dire a Villar e altri perché ‘spacca lo spogliatoio’…“.

Riserve non all’altezza, dunque, anche per molti tifosi. E d’altronde, sul campo i calciatori hanno dimostrato di non riuscire a rendere quanto i titolari. C’è infatti chi sottolinea come nella gara in Norvegia chi è stato chiamato a scendere in campo avrebbe semplicemente dovuto smentire con i fatti Mou. E invece con una prestazione imbarazzante hanno solo avvalorato la sua tesi. Ma c’è anche chi si è spinto oltre…

Roma si schiera con Mourinho: difesa a oltranza

José Mourinho non si tocca. Chi lo critica si accontenta della mediocrità. Questa una delle frasi più scritte sui social dai sostenitori della Roma, che continuano ad avere una fiducia quasi cieca nell’allenatore portoghese. “Mettetevi l’anima in pace, oggi è nata la vera Roma di Mourinho“, scrive un tifoso particolarmente ottimista.

Qualcun altro invece sottolinea come José, considerato unanimamente un maestro della comunicazione, non possa essere tutto d’un tratto diventato un novellino. Potrà anche non piacere come allenatore, ma bisogna limitare le proprie critiche: “Lui è considerato un maestro in tutto il mondo, poi arriva a Roma e Mario58Tufello dice che ha sbagliato a fare certe dichiarazioni. Vi devono arrestare“.

E tra chi chiede un possibile esonero e voci di presunte dimissioni, c’è chi si scandalizza per i paragoni con Fonseca, accusando certi tifosi di malafede o stupidità: “Se volete uscire dalla mediocrità dovete sostenere Mou per questi tre anni!“. Insomma, Roma si è schierata. Adesso tocca allo Special One mostrare di avere ancora in pugno la situazione. La sfida col Napoli sarà il primo banco di prova.