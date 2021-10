Ronaldo svela i motivi dell’addio alla Juve: che frecciata!

Ronaldo racconta di aver fortemente voluto il ritorno al Manchester United e i motivi dell’addio alla Juve: missile ai bianconeri.

Allegri ha domani una chance fondamentale. Quella di poter finalmente far dimenticare Ronaldo ai tifosi. A mettere i bastoni fra le ruote al livornese ci sarà l’Inter, in un match in cui i calciatori come Cr7 farebbero comodo davvero a chiunque. La Juve sta dimostrando di poterne fare a meno, e Bonucci ha più volte sottolineato che il vento è cambiato, e che quella sensazione di poter tirare i remi in barca puntando tutto sulla qualità di Cr7, ha di sicuro penalizzato la Vecchia Signora.

In effetti i numeri sanciscono la svolta di Allegri. La sua non è più una squadra incentrata solo sulla spinta offensiva, ma è più decisa a blindare la propria porta. E intanto Ronaldo dall’Inghilterra svela i motivi del suo addio alla Juve, con una dichiarazione che di certo non farà felici i sostenitori bianconeri.

Ronaldo e l’addio alla Juve: “Ho voluto io il Manchester, questi sono i motivi”

Sembra abbastanza chiaro il messaggio di Ronaldo, trasmesso in Inghilterra ai tifosi del Manchester e fortemente criticato da quelli della Juve. “Non sono tornato al Manchester United per rilassarmi – ha detto Cr7 ai compagni – ma perché voglio continuare a vincere trofei in questa fase della mia carriera. Sarò anche più vecchio, ma la voglia di vincere è la stessa”.

Un passaggio che svela l’identità e la cultura del lavoro di Ronaldo, ma che non fa felici i tifosi della Juve. Si moltiplicano sui social infatti le critiche dopo queste parole, fra chi sottolinea i problemi dello United, identici a quelli che ebbe la Juve nella passata stagione, e chi crede che con Solskjaer non sarà semplice vincere. E intanto i Red Devils sono ad 8 punti dalla vetta in Premier, e al momento anche fuori dalle Coppe. Ronaldo dovrà fare gli straordinari per tentare di alzare altri trofei, e intanto punta la Champions, in cui la sua squadra sembra lanciatissima.