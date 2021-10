Calciomercato Juventus, la strategia per portare a casa il grande ex

La Juventus progetta il prossimo calciomercato. I bianconeri sperano in un grande ritorno, infatti preparano la strategia per l’affondo. Dunque, si pensa subito alle possibile vendite per raccogliere il giusto budget che è utile per la riuscita dell’operazione.

Dall’Inghilterra fanno sapere che il campione della Juventus, Aaron Ramsey, potrebbe lasciare già il prossimo anno l’Italia. Il gallese ormai da un paio di sessioni di calciomercato sembra essere destinato a partire. Poiché da quando è in bianconero, ossia dal 2019, è stato penalizzato dai molti problemi fisici.

Qui il centrale gallese non ha potuto mostrare tutte le sue grandi doti tecniche e il suo talento, come ai tempi dell’Arsenal. Come riporta Walesonline, il tecnico del Galles, Rob Page, ha pronunciato delle parole che danno degli indizi importanti in merito al futuro di Ramsey: “I tifosi hanno bisogno di rivedere Aaron Ramsey in Premier League al più presto. Guardarlo mentre si allena è un piacere, fa cose che tolgono il fiato”, ha concluso.

Dunque, le parole dell’allenatore della Nazionale gallese sembra aver anticipato la prossima destinazione del centrocampista della Juventus. Intanto, la società prepara un piano per regalare a mister Allegri e ai tifosi il ritorno di un top player. Per far ciò, come riportano ancora i media britannici, vi è una strategia ben precisa.

Calciomercato Juventus, ecco come arrivare a Pogba

Secondo quanto scrive il DailyMail, la Juventus per il ritorno di Paul Pogba è pronta a vendere Aaron Ramsey. Il calciatore 30enne ha gli occhi di alcune squadre della Premier puntati addosso. Ovviamente i bianconeri devono avere i fondi giusti per far fronte all’ingaggio di Paul Pogba, e la vendita di Ramsey farebbe tirare il fiato alla società.

Il gallese percepisce uno stipendio di circa 7 milioni di euro l’anno, il suo contratto scadrà tra un anno e mezzo. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Dal 2019 con la maglia della Juventus ha collezionato 69 presenze, 6 reti e 6 assist.

In conclusione, per quanto concerne Paul Pogba, il francese è in scadenza di contratto nel giugno 2022, nonostante il Manchester United gli abbia offerto un rinnovo stellare qualche mese fa. Tuttavia, il calciatore non sembra essere interessato per ora. Le cifre dell’ingaggio proposte dagli inglesi al campione ex Juventus sono circa 15 – 20 milioni di euro a stagione.