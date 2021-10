Fabio Quartararo è campione del mondo in Moto Gp: stasera niente festa, c’è la Juve, che gli fece un provino.

Un missile selle due ruote, talentuosissimo col pallone ai piedi. Fabio Quartararo è campione del mondo in Moto Gp dopo la caduta di Bagnaia, che gli ha regalato un sogno al termine di una lunghissima stagione. Il francese, nato a Nizza, è riuscito a mettere in fila gli avversari, ed è il primo a regalare un titolo ad una nazione che è in festa per il successo. Ha meritato Quartararo, che è legatissimo all’Italia.

Il motivo? La sua passione per la Juventus. Ha voluto conoscere Ronaldo nella sua esperienza a Torino, indossa spesso la mascherina con il logo dei bianconeri, e in passato fu protagonista anche di un incredibile pomeriggio nelle strutture d’allenamento del club di Agnelli.

Quartararo è campione del mondo: la Juve è la sua seconda passione

Prodigioso in sella alla sua Yamaha, un giocoliere di talento sul rettangolo verde. “El diablo” Fabio Quartararo ha alzato le braccia al cielo di Misano portando a casa il titolo nella top class. Una gara gestita con sagacia la sua, soprattutto dopo la caduta di Bagnaia che ha fatto di tutto per provare ad impensierirlo. Festa rimandata però, perché stasera c’è Inter Juve, e non è da escludere che visto il Gp in Italia, ci sia posto per lui sulle tribune di San Siro.

Quartararo in più occasioni è stato in visita allo Stadium e ai campi d’allenamento. Ha incontrato i giocatori, e con alcuni di loro è molto amico. Scambiò la tuta con la maglia di Douglas Costa, incontrò Dybala, suo idolo e regalò il caso sia all’argentino che a Cr7. Un pomeriggio fu anche invitato per un “provino”, insieme ai calciatori, mostrando una tecnica che non ha nulla da invidiare a quella di alcuni professionisti. Non ci credete? Provate a dare un’occhiata al video. E gli portò anche fortuna. In una intervista infatti fu chiaro. “Come calciatore non sono male. Soprattutto per essere un pilota. Prima di provarci però devo vincere il titolo”. Che è arrivato oggi.