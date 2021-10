Calciomercato, Haaland l’attaccante più desiderato: si aggiunge un’altra big

Erling Haaland è il calciatore del momento, adesso risulta essere il più desiderato del calciomercato mondiale. Spunta un nuovo top club, capace di guastare i piani di tutti, viste la grandissime disponibilità finanziarie.

Il calciomercato impazza per Erling Haaland, il calciatore del Borussia Dortmund è un obiettivo di mercato di tantissime big europee. Già la scorsa estate moltissimi club hanno provato a strapparlo dalla Bundesliga, ma la missione non è andata a buon fine.

Giusto per far comprendere il valore delle squadre che monitorano il calciatore, ecco l’elenco dei club interessati: Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Juventus e Manchester United. A queste sei, da qualche ora se n’è aggiunta un’altra – come riporta Fichajes.net -, ossia il Manchester City di Pep Guardiola.

I Citizens come obiettivo per l’attacco, la scorsa sessione di calciomercato, avevano spuntato la casella di Harry Kane. Tuttavia, il calciatore inglese improvvisamente decise di rimanere al Tottenham e quindi il piano è fallito. Dunque, il nuovo obiettivo è Haaland.

Calciomercato, Manchester è “casa” per gli Haaland. Il piano dei Citizens

Erling Haaland è un figlio d’arte, il papà Alf-Inge Haaland è stato un calciatore, però al contrario del figlio giocava in difesa e non in attacco. Massiccia presenza fisica, non stupisce questa caratteristica guardando il figlio. La sua è stata una carriera quasi interamente giocata in Premier League, non a caso ha militato nel Manchester City per tre stagioni, esattamente dal 2000 al 2003.

Il Manchester City per acquistare il norvegese nel prossimo calciomercato sta mettendo in atto una strategia ben precisa, come riporta lo stesso sito spagnolo, facendo leva anche sul tassello “nostalgico” del padre. Gli inglesi addirittura sarebbero disposti nel far contattare il giovane attaccante direttamente da Guardiola, ciò ovviamente susciterebbe un grande effetto sul calciatore, dato che si tratta di uno dei migliori allenatori del mondo.

Infine, i Citizens non hanno problemi a livello economico, poiché basti pensare che per Harry Kane avevano messo sul piatto circa 100 milioni di sterline. Il valore di Haaland è maggiore e la concorrenza è parecchia, dunque la cifra sarà molto più alta. L’unico ostacolo sono le altre concorrenti in chiave mercato, soprattutto il Real Madrid che sembrerebbe molto interessato al calciatore già dalla scorsa estate.

Il valore di mercato dello scandinavo, a soli 21 anni, è di 150 milioni di euro. Nelle prime 8 partite della stagione appena iniziata ha realizzato con la maglia del BvB 11 reti e 4 assist, numeri che continuano a essere paurosi.