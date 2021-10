Neymar, l’annuncio spiazza tutti: “Sarà il mio ultimo”

Neymar ha dato un annuncio clamoroso: “Sarà l’ultimo e poi stop”. Il campione lascia tutti senza parole dopo la dichiarazione. Il futuro? Si saprà nel 2022.

Il campione brasiliano si è raccontato in un documentario dedicato a lui, che è disponibile su Dazn. Il titolo è: “Neymar Jr. and The Line of Kings”. All’interno del racconto autobiografico, con qualche accenno sulla storia del calcio brasiliano, Neymar ha dato un annuncio fondamentale in merito al suo futuro.

L’attaccante del Paris Saint Germain, pare avere le idee abbastanza chiare per quanto concerne il suo futuro. Il campione sudamericano è uno dei giocatori più forti al mondo. Sono già passati circa 8 anni dal suo approdo in Europa, quando nel 2013 il Barcellona lo acquistò dal Santos per 88 milioni di euro.

Il calciatore quando arrivò al Barcellona aveva 21 anni, i video delle partite giocate con il Santos in brevissimo tempo fecero il giro del mondo. Neymar ottenne una fama incredibile, grazie alle sue grandissime doti tecniche, che lasciarono mezzo mondo del calcio senza fiato. Inoltre, l’allora giovanissimo attaccante classe ’92 incoronò il sogno di giocare al fianco di uno dei calciatori più forti al mondo, ovvero Leo Messi. In aggiunta, a giocare accanto al calciatore argentino vi è stato anche l’idolo indiscusso di Neymar Jr., il fenomeno Ronaldinho.

Leggi anche: Bale, svolta inaspettata: decisione definitiva sul futuro del gallese

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il calciatore del Paris Saint Germain ha raccontato nel documentario: “Ronaldihno era un mago con il pallone, faceva dei numeri pazzeschi. Io mi rivedo molto in lui, abbiamo dei movimenti che ci accomunano”. Dunque, sempre all’interno dello stesso racconto l’ex Barcellona ha dato un annuncio spiazzante.

L’annuncio clamoroso di Neymar sul suo futuro

Il documentario “Neymar Jr. and The Line of Kings” sicuramente dà informazioni curiose sul campione brasiliano. Il giocatore ha confermato durante questo racconto che il suo ultimo, e più importante, obiettivo è quello che sogna raggiungere con la propria Nazionale.

Ecco le parole di Neymar: “Il Mondiale del 2022 molto probabilmente sarà il mio ultimo mondiale. Non penso che avrò ancora la testa per continuare con la mia carriera, dopo questa competizione. Farò di tutto per presentarmi al meglio e incoronare il sogno che ho fin da bambino: vincere il Mondiale con il mio Brasile”.

Il campione brasiliano, dunque, ha annunciato in breve che si ritirerà dopo il 2022. Tutto dipenderà dal risultato che riuscirà ad ottenere il Brasile in Qatar l’anno prossimo. L’attaccante avrà 30 anni, nel 2026, invece – data del prossimo Mondiale -, ne avrà circa 34 e secondo le sue parole ha fatto intuire che si ritirerà molto prima di questa età.