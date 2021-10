Manchester, Solskjaer ad un passo dall’esonero: un nome solo in corsa

In Inghilterra sono certi dell’esonero imminente di Solskjaer al Manchester United: ci sarebbe un solo candidato da convincere a tutti i costi, ed è un big.

La svolta è inevitabile, nonostante i tentativi di evitare il terremoto. Troppo pesante il pokerissimo incassato ieri dal Manchester, che ha assistito allo show del Liverpool ad Old Trafford. Come se non bastasse è arrivato il gesto dei tifosi, che hanno abbandonato il campo dopo l’espulsione di Pogba in segno di protesta. Robe che in Premier non si sono mai viste, e che impongono un cambio netto e immediato di rotta.

Ecco quindi che i tabloid inglesi preannunciano l’imminente esonero di Solskjaer, e fanno i nomi del sostituto. Per il Mirror ci sarebbe un solo uomo in pole, perché i Red Devils vogliono vincere, e vorrebbero affidare la guida tecnica ad uno specialista.

Manchester United, Solskjaer attende la comunicazione dell’esonero: già scelto il sostituto

Zidane avrebbe incassato un sorpasso netto. A sostituire Solskjaer, che secondo il Mirror è in attesa dell’esonero dal Manchester United, dovrebbe essere infatti Antonio Conte. Il club ha messo l’italiano nel mirino, e in Inghilterra raccontano i passaggi di una trattativa che non è però semplicissima da chiudere. “Dovunque è andato, ha vinto”, scrive il Mirror nel raccontare l’idea dei Red Devils, che ammirano l’allenatore dai tempi dei successi col Chelsea.

Piace la sua praticità, la propensione ad un calcio fisico che in Inghilterra trova spazio. Conte però vorrebbe garanzie precise, anche se troverebbe una squadra funzionale alla sua idea di gioco. In caso di un no si aprirebbero le porte per Zidane, ma resta in corsa anche Brendan Rodgers.