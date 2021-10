Ilaria D’Amico, sfogo su Buffon: “Mi racconta stupidaggini”

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono una coppia da anni, ma non mancano difficoltà: la confessione della giornalista lascia i fan senza parole.

Problemi in paradiso per Gigi Buffon? Forse. Se le cose sul campo non stanno andando come si deve nella sua nuova vita al Parma in Serie B, la vita familiare sembrava ormai un’oasi di tranquillità per il portierone di Carrara, che punta ancora alla partecipazione ai Mondiali 2022. Ma così non è. A confessarlo è stata la stessa Ilaria D’Amico.

La giornalista e presentatrice televisiva, per anni volto simbolo di Sky Calcio e vera e propria regina del calcio in Italia, si è lasciata un incredibile e inatteso sfogo in queste ore ai microfoni di Radio 2. Parole, quelle della giornalista, che hanno lasciato tutti a bocca aperta, e che riportano alla mente alcune accuse già mosse dalla grande ex di Buffon, Alena Seredova.

“Sono consapevole che mi dice delle stupidaggini ogni anno“, ha sentenziato Ilaria, e non scherzando, ma più seria che mai. Che Buffon abbia il vizio della bugia? Stando alle testimonianze delle donne più importanti della sua vita sembrerebbe di sì. Le cose però non sono come appaiono. Le bugie cui ha fatto riferimento l’ex conduttrice di Sky Calcio Show non sono infatti riferite a possibili tradimenti, bensì a un tema che sta ben più a cuore di Buffon.

Buffon e il ritiro: Ilaria D’Amico fa il punto

La questione messa in rilievo da Ilaria D’Amico nel corso della sua intervista riguarda il ritiro del Gigi nazionale. L’estremo difensore sembrava infatti già da un paio d’anni pronto ad appendere i guantoni al chiodo, salvo poi ripensarci e ritornare prima alla Juventus, dopo la parentesi Psg, e poi ancora accettando il Parma in Serie B per cercare di riconquistare un ruolo di primo piano e magari i Mondiali 2022.

Insomma, la consorte del portiere sembrerebbe aver ormai perso ogni speranza. Ogni anno, infatti, l’estremo difensore le dice che è arrivato il momento di smettere, fa piani per vacanze incredibili alla scoperta delle bellezze italiane.

Poi arriva maggio e le cose cambiano: “Arriviamo a maggio e ha già preso altre decisioni. Lui è una fucina di talento e motivazioni, è un trascinatore vero, di se stesso e dei suoi compagni“. Per questo motivo, per Ilaria, non smetterà fin quando non sarà davvero pronto a farlo.