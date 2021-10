Fiorentina, allarme Covid: un top della Viola è positivo

Alla vigilia di Lazio-Fiorentina, scoppia il caso Covid nella Viola: un big è positivo, tutta la squadra finisce in bolla. Ansia per Nico Gonzalez.

Problemi per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. A poche ore dalla trasferta difficilissima di Roma contro la Lazio di Sarri, scoppia un caso Covid all’interno del gruppo squadra. Un titolare della formazione viola è risultato positivo, e adesso l’intera squadra è stata costretta a finire in bolla, in attesa di prossimi controlli. Si teme infatti l’effetto focolaio all’interno del gruppo.

Una bruttissima notizia per l’allenatore ex Spezia, che dopo aver conquistato i tre punti in maniera perentoria contro il Cagliari sperava di potersi ripetere contro una Lazio in grandissima difficoltà. Invece, la perdita arrivata alla vigilia del match dell’Olimpico rende tutto più complicato.

Il calciatore positivo al Covid è Nico Gonzalez. L’attaccante argentino, grande protagonista dell’ultima vittoria, è risultato contagiato dopo gli ultimi controlli, come annunciato da un comunicato ufficiale emesso dalla società viola. E adesso? Il timore per la viola è che possano esserci nelle prossime ore altri positivi. Un focolaio in questo momento renderebbe infatti durissima la strada per la squadra di Italiano, attesa da tanti impegni nelle prossime settimane.

Nico Gonzalez positivo al Covid: a rischio anche Vlahovic?

Una brutta notizia per Italiano, che potrebbe diventare quasi drammatica dovessero nelle prossime ore arrivare altri contagi nel gruppo squadra. Un’eventualità da non sottovalutare, visto che solo due giorni fa il calciatore era in campo e aveva più volte avuto contatti ravvicinati con i suoi compagni.

Se Nico Gonzalez positivo al Covid potrà comunque essere sostituito con una certa leggerezza da altri calciatori di talento, come Sottil, già un co-titolare nella squadra viola, o da Callejon, negli ultimi giorni messo in secondo piano da Italiano, dovesse risultare positivo Vlahovic la questione sarebbe molto diversa,

Nonostante sia finito nel mirino della critica, prima della gara con il Cagliari, per le voci di mercato che lo circondano e per la rottura con la società, il giovane bomber serbo resta infatti imprescindibile nell’undici di Italiano, per mancanza anche di alternative. Uno dei punti deboli della Fiorentina è infatti proprio l’assenza in rosa di un altro attaccante all’altezza, non essendosi Kokorin dimostrato in grado di sostituire il bomber serbo. La speranza, dunque, per la Fiorentina è che l’asintomatico Gonzalez possa non aver contagiato nessun altro compagno.