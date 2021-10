Kevin Prince Boateng ha una nuova fidanzata: si tratta di una modella e influencer molto famosa sui social in tutto il mondo.

Boateng va ancora in gol. Ma fuori dal campo. Kevin-Prince è uno dei calciatori che sa far centro nella vita sentimentale. Lo ha dimostrato con la sua ultima conquista: una fidanzata che ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Anche perché ancora una volta il calciatore ghanese non si è ‘accontentato’ di una bella ragazza sconosciuta, ma è riuscito a entrare nel cuore di una fantastica e famosissima influencer.

A mesi di distanza dalla rottura ufficiale con Melissa Satta, sua storica fidanzata e madre del figlio Maddox Prince, il calciatore ex Milan, oggi in forza all’Herha Berlino, si è legato sentimentalmente a una nota star dei social. Una nuova fiamma ancora una volta italianissima.

La loro relazione è stata confermata in questi giorni attraverso foto, storie su Instagram e anche un video su TikTok davvero bollente, diventato rapidamente virale sia sul social cinese che sull’intero mondo del web.

Chi è Valentina Fradegrada, la nuova fidanzata di Boateng

La fortunata è Valentina Fradegrada, una splendida influencer e modella bergamasca con quasi 3 milioni di follower su Instagram. Insomma, una vera e propria star dei social, in passato già legata a un personaggio molto famoso del mondo dello spettacolo. Non un calciatore, ma il rapper torinese Fred De Palma, il re del reggaeton italiano.

Dopo aver vissuto alcune storie non particolarmente importanti, la splendida modella classe 1991, nata il 2 settembre, non aveva avuto molta fortuna in amore, prima di conoscere il suo amato Kevin Prince, con cui oggi le cose andrebbero a gonfie vele, come confermato da un video su TikTok diventato virale.

Non solo amore e social. Valentina vanta una serie di esperienze che la rendono un’influencer particolare. Ama le arti marziali ed è cinque volte campionessa di wushu kung fu. Pur avendo una carriera importante, ha inoltre concluso gli studi e si è laureata in Fashion design, marketing e grafica. Insomma, è una ragazza in gamba, che ama cucinare, rappare (ha anche fondato un collettivo tutto in rosa) e rivoluzionare le regole del gioco. Lo dimostra il brand da lei creato, Upsidedown bikini, un marchio di bikini… al contrario!