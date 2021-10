“Nessuno ricorderà Totti”: la risposta al veleno di Zeman a Cassano

Cassano stuzzica Totti, la replica arriva da Zdenek Zeman: la risposta dell’allenatore boemo al talento di Bari Vecchia è velenosa.

Francesco Totti non si tocca se sei un tifoso della Roma. O anche sei semplicemente un amante del bel calcio, come Zdenek Zeman. L’ex tecnico giallorosso ha voluto prendere le difese pubblicamente dell’ex numero 10 della squadra capitolina dopo gli attacchi arrivati dall’ex compagno di squadra, Antonio Cassano, a Bobo Tv.

A cominciare questa bagarre dialettica è stato proprio Fantantonio, notoriamente un commentatore a ruota libera nel canale Twitch di Christian Vieri. L’ex talento di Real, Inter e Milan è infatti uno degli ex calciatori che maggiormente commenta le vicende calcistiche senza pensare troppo, senza peli sulla lingua, senza stare a ragionare sulla diplomazia e il politicamente corretto.

Non badando minimamente ai rapporti con il suo ex capitano, il campione di Bari Vecchia ha voluto lanciare una frecciatina non da poco a Totti, stroncandolo definitivamente per quanto riguarda la sua importanza nella storia del calcio: “Fra vent’anni sarà dimenticato, come De Rossi“. Parole che hanno sollevato un polverone, specialmente a Roma, e alle quali ha voluto rispondere di rimando Zeman, uno che di Totti se ne intende. E anche di Cassano.

Zeman replica a Cassano: parole al vetriolo

Di talenti se ne intende Zdenek Zeman, uno degli allenatori più rivoluzionari passati in Italia, capace di far rendere moltissimo squadre come Pescara e Foggia (ma anche Roma e Lazio), e contemporaneamente di fallire le occasioni più importanti della sua carriera per una certa intransigenza.

Caratteristica che si è portato dietro sempre anche a livello dialettico. E lo ha dimostrato ancora una volta ai microfoni di Rai Radio 1, freddando Cassano con queste semplici parole: “Si sbaglia. Totti resta il simbolo della Roma. Di lui ci si ricorderà tra vent’anni? Sì, forse a Bari“.

Che il rapporto tra Cassano e Totti sia complicato è noto. Anche se i due sembravano aver risolto i problemi, sui social non mancano le tesi che proverebbero quanto i due siano ancora ai ferri corti. Per qualcuno, alla base del rancore del talento barese ci sarebbe il modo in cui è stato rappresentato nella fiction Speravo de morì prima, dedicata proprio a Totti. Il personaggio della serie era infatti non solo eccentrico, ma anche particolarmente invadente nei confronti della famiglia Totti. Una cosa, per Cassano, non vera.