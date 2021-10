Ronaldo e Georgina: l’annuncio che tutti aspettavano – FOTO

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno stupito i fan con l’annuncio più atteso: svolta da sogno per la coppia d’oro di Manchester, gemelli in arrivo.

Cristiano Ronaldo e Georgina hanno finalmente condiviso la notizia che tutti i fan aspettavano. Il calciatore del Manchester United, in attesa di scoprire chi sarà il suo prossimo allenatore, non sta vivendo il momento migliore dal punto di vista della carriera. Nonostante gol a raffica, specialmente in Champions, fatica a trascinare la squadra verso i successi che da tradizione meriterebbe.

E nemmeno nella vita privata le cose non sembravano andare particolarmente bene, complice qualche pecora fastidiosa e qualche problema con la nuova casa. Invece, a sorpresa, quando meno ce l’aspettavamo è arrivato l’annuncio più atteso da tutti i suoi fan e da quelli della sua splendida compagna di vita, Georgina Rodriguez.

Leggi anche -> Ronaldo e Georgina presto sposi? La risposta della modella

I due sono ormai fidanzati da anni, sono una splendida famiglia e hanno già quattro figli (uno di entrambi). Sono insomma una delle coppie più glamour, seguite e amate del mondo del calcio. Gli mancava ancora qualcosa, ma anche questa piccola lacuna sembrerebbe essere pronta per essere colmata. Ad annunciarlo è stato proprio Cristiano con un post Instagram diventato virale.

Georgina è incinta: Ronaldo aspetta due gemelli

No, per il momento niente matrimonio. Ma Ronaldo e Georgina non ne hanno bisogno. A cementare il loro rapporto sono in arrivo ben due figli. Georgina è incinta e aspetta due gemelli. Lo ha annunciato CR7 con un post molto emozionante su Instagram, mostrando anche il suo sorriso e un’ecografia: “Siamo felici di annunciare che aspettiamo due gemelli!“.

Cuori e amore a non finire per Cristiano, che ha così confermato le voci provenienti dalla Spagna. Nella mattinata di oggi era stato infatti Hola a lanciare la bomba e ad annunciare la dolce attesa della modella spagnola, che continua a vivere un sogno.

Potrebbe interessarti -> Georgina senza parole: il regalo di Cristiano Ronaldo è da brividi – FOTO

Tra l’altro, per CR7 non sono i primi gemelli nella sua vita. Già in passato ne aveva avuti due, Eva e Mateo, i suoi secondogeniti dopo Cristiano jr. Con Georgina aveva invece messo al mondo nel 2017 Alana Martina, la più piccola di casa Ronaldo. Almeno fino a poco tempo fa. Non resta che fare i migliori auguri a Georgina e Ronaldo!