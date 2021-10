Per il compleanno della mamma, Diletta Leotta ha voluto regalarle uno scatto insieme su Instagram: e i fan sono impazziti.

Ogni foto di Diletta Leotta è destinata a diventare virale. Se poi è in buona compagnia, i numeri diventano addirittura impressionanti. Sono anni ormai che la presentatrice di Dazn si è presa il titolo di volto più amato dai tifosi di calcio (e non solo). Di lei si sa tutto e si apprezza ogni cosa. Anche la splendida mamma.

Già diventata famosa sui social alcuni anni fa, in uno scatto familiare che aveva dimostrato come la bellezza fosse nel Dna della famiglia (almeno della parte femminile), Diletta ha quest’oggi voluto fare gli auguri alla sua amata madre con una dolcissima dedica su Instagram, con poche importanti parole e una foto che ha fatto impazzire i fan.

Taggando Ofelia Castorina (questo il nome della madre), che a sua volta è presente su Instagram con un profilo ‘familiare’, la conduttrice e showgirl ha scritto: “Ammiro la tua forza, il tuo coraggio, la tua dolcezza e la tua capacità di preparapre la pasta alla norma più buona del mondo!“.

Diletta Leotta pubblica una foto con la mamma: le reazioni

Bionda e perfettamente in tiro. Una versione più mature di Diletta, in altre parole. Ofelia non poteva non essere apprezzata dai fan della presentatrice di Dazn, che l’hanno riempita non solo di like, ma anche di una pioggia di commenti gentili e a volte un po’ testosteronici.

“Ora si spiega tutto“, scrive qualcuno, volendo così fare in un colpo solo un doppio complimento a mamma e figlia. Un altro utente, evidentemente un follower innamoratissimo di Diletta, mostra invece di sapersi ‘accontentare’ e scrive: “Potrei avere il numero di mamma, almeno?“. Come dire, se non si può puntare all’oro, perché rifiutare l’argento?

E se qualcuno scherza, facendo gli auguri alla propria futura suocera, altri la ringraziano per aver messo al mondo Diletta, definita come ‘madre natura’. Ma non mancano, ovviamente, anche in circostanze festose come un compleanno, gli hater. Stavolta a essere prese di mira sono sia mamma che figlia, accusate di essersi ritoccate: “Chi ha più plastica addosso?”. Parole che lasciano il tempo che trovano e che vengono travolte dall’amore e dall’affetto che i follower provano per Diletta e per tutto ciò che la circonda. Mamma compresa.