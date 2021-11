Juventus, un attaccante ai saluti: la strategia per arrivare a Vlahovic

La Juventus è pronta a lasciar partire uno dei suoi attaccanti principali: la strategia dei bianconeri per arrivare a Vlahovic convolge Morata.

La Juventus guarda già al futuro. Quasi archiviata la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions, e quasi archiviato il discorso scudetto in Serie A, la dirigenza bianconera è pronta a far tornare grande la squadra già dal prossimo mercato, con un colpo da 90. Non è un segreto che piaccia, e non poco, Dusan Vlahovic, in uscita dalla Fiorentina.

Un tentativo, magari timido, per il serbo potrebbe arrivare già nel mercato invernale, con la speranza di poter raddrizzare una stagione molto complicata. Ma l’affare non è semplice da portare alla conclusione. Perché mancano posti liberi nel reparto offensivo, e perché mancano i fondi per poter chiudere un affare da almeno 70/80 milioni. Senza considerare la concorrenza spietata proveniente dall’Inghilterra.

Prima di poter pensare a un acquisto di tale peso, comunque, serve fare spazio, possibilmente tramite cessione, per introitare denaro da immettere nel budget mercato. Ma anche un mancato riscatto potrebbe aiutare la società a risparmiare denaro da poter reinvestire. E per questo c’è un indiziato di lusso per un addio nei prossimi mesi.

Juventus, Morata addio: niente riscatto

Con Dybala ormai prossimo al rinnovo, Kean appena tornato, Kulusevski sul mercato ma al momento senza grandi offerte, Kaio Jorge ancora oggetto misterioso, il principale indiziato a dover liberare spazio per Vlahovic nell’attacco della Juventus sembrerebbe essere Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo, che lo scorso anno aveva fatto abbastanza bene e che in bianconero ha segnato reti pesanti (clicca qui per rivederle), potrebbe tornare all’Atletico Madrid a fine stagione. I costi infatti non permettono ai bianconeri di pensare a una spesa importante per un centravanti che sta raccogliendo in questo periodo più critiche che gol.

Per poterlo riscattare dai Colchoneros servirebbero ben 35 milioni. Una somma esorbitante per la Juventus, al momento per nulla accessibile. Salvo dunque uno sconto importante da parte del club spagnolo, che di un Morata di ritorno non saprebbe cosa farsene, il suo futuro sarà lontano da Torino. E forse anche da Madrid.

Insomma, nel momento più buio, la Juventus studia il piano per arrivare a Dusan, a costo di liberarsi di chi oggi sta deludendo le aspettative. Ma attenzione: la concorrenza inglese del Tottenham potrebbe beffarla sul più bello.