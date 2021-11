Zielinski e Kessie: i loro numeri trascinano Napoli e Milan

Zielinski e Kessie trascinano il Napoli e il Milan in testa alla classifica: che numeri nel 2021 per i due centrocampisti.

Napoli e Milan corrono a braccetto in Serie A. In questa stagione le due squadre allenate da Spalletti e Pioli sembrano non avere rivali. Apparenza, forse. Il campionato è ancora lungo. Ma di certo al momento sono le due squadre più accreditate per competere per lo scudetto (con l’Inter che non dista poi molto).

Tra i segreti dei loro successi ci sono anche due centrocampisti di livello mondiale: Piotr Zielinski e Franck Kessie. Due talenti che, con qualità differenti, stanno facendo la differenza in questo 2021. Entrambi non hanno iniziato benissimo questa nuova stagione, con prestazioni spesso sotto i loro standard. Eppure, continuano a mostrare una media realizzativa di tutto rispetto.

Zielu e Franck condividono infatti un doppio primato: sono i centrocampisti che nell’anno solare hanno messo a segno più gol in trasferta in Serie A. Ben 7 realizzazioni per i due, più di molti attaccanti. Il settimo sigillo proprio nelle gare di ieri, Kessie su rigore, Piotr con un diagonale non irresistibile. Se Napoli e Milan stanno volando, il merito è anche loro.

Zielinski come Kessie: record di gol

Se il dato è impressionante, ma ‘truccato’ dai calci di rigore per il centrocampista ivoriano, è clamorosa la continuità esterna del polacco. Vero che nel 4-2-3-1 il suo ruolo è quasi quello di seconda punta, dunque molto vicino alla porta. Ma è altrettanto vero che questo numero di reti non era facilmente prevedibile, tenendo presente anche la sua discontinuità.

E pensare che, in questo momento, Zielinski è uno dei punti deboli del Napoli di Spalletti. Nonostante il gol di Salerno, il polacco sta infatti giocando ampiamente sotto i suoi standard, soprattutto rispetto alle prestazioni brillanti della scorsa stagione. Non è tutto rose e fiori nell’ambiente partenopeo, che sta andando avanti con almeno due o tre giocatori sottotono. E Zielu tra questi.

Anche per questo molti si chiedono dove potrà arrivare questo Napoli, se il polacco tornerà decisivo e micidiale come un tempo. Chissà che la marcatura dell’Arechi non possa servirgli a ritrovare se stesso e quella via che lo stava portando a diventare uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Come Kessie, forse più di Kessie.