Juve e Milan, duello di mercato a gennaio: c’è un big nel mirino dei club

Juve e Milan pensano ad un restyling del centrocampo ed hanno un obiettivo comune: già a gennaio potrebbe partire l’asta.

Sensazioni e umori diversi, ma un problema comune. Il centrocampo. Se alla Juve il reparto sembra poco fornito e non in grado di duellare con gli avversari, quello del Milan è invece la chiave dei successi, ma potrebbe rimanere orfano di Frank Kessié. Il rinnovo è lontano, e gli spifferi svelano le difficoltà nell’avvicinare le parti. Ecco quindi che Maldini avrebbe in serbo un colpo di grande livello, e potrebbe approfittare di una situazione che favorirebbe la trattativa.

Dovrà però fare i conti anche con la Juventus, che per il talentuoso calciatore spagnolo ha un debole da tempo. Intanto qualcosa si muove, perché arrivano notizie di una porta aperta per i club interessati a trattare. Milan e Juve si preparano quindi ad un duello interessante sul mercato di gennaio.

Juve e Milan: il Real apre già per il mercato di gennaio

Non sarebbe Isco, come più volte annunciato, l’obiettivo di Juve e Milan. Maldini da settimane starebbe sondando il terreno per un altro calciatore che con Zidane non trova spazio, e che nell’idea tattica di Pioli potrebbe fare più ruoli. C’è da superare però la concorrenza della Juventus, che ha in Allegri un grande estimatore del centrocampista.

L’obiettivo comune è Marco Asensio. Fra infortuni, scarsa continuità e tanta concorrenza, lo spagnolo trova pochi varchi per tornare a mostrare la sua qualità. Avrebbe chiesto al club di ascoltare le richieste in arrivo, almeno questo riportano tanti tabloid spagnoli. E la risposta da parte delle Merengues sarebbe positiva. Ecco quindi che le due squadre italiane sulle tracce dello spagnolo potrebbero ottenere uno sconto. Magari già a gennaio, mese in cui il Milan cercherà già il sostituto di Kessié, e la Juve potrebbe far partire una rifondazione.