Conte, sgarbo ai rivali: il Tottenham cole subito il centrocampista

Antonio Conte avrebbe già lanciato segnali al Tottenham: vuole con forza un centrocampista, e il nome non è più un segreto.

Antonio Conte ha creato un terremoto in Premier League. L’annuncio con video del Tottenham, sancisce il ritorno del tecnico in panchina, e porterà una rivoluzione di mercato netta per cambiare le sorti degli Spurs. C’è da alzare il livello tecnico della squadra, che pecca forse di tecnica e forza in mediana, e se alcuni obiettivi potrebbero essere pescati casa Inter, per un altro calciatore potrebbe arrivare lo sgarbo al club rivale.

Pare infatti che l’allenatore abbia messo gli occhi su un centrocampista della Serie A, e la notizia lanciata in Inghilterra, trova sponda forte anche in Italia. C’era già stato un contatto in passato, ma con l’avvento del tecnico la trattativa potrebbe decollare.

Conte è il Tottenham con gli occhi in Serie A: il big è tentato dalla proposta

L’obiettivo si Conte al Tottenham è rafforzare il centrocampo con innesti mirato. Servono un metronomo e un uomo di quantità in grado però anche di ripartire e strappare con forza. L’identikit porta a Frank Kessiè, sempre più lontano dal Milan e deciso a tentare l’avventura in un altro campionato. Ci sarebbe il gradimento di Conte e una prima parziale apertura del calciatore.

Il Milan tenterà quindi si capire se la strada migliore e incassare a gennaio o attendere un rinnovo che al momento sembra delicato e lontanissimo dall’essere chiuso. E intanto sul fronte arrivi un altro nome caldo dovrebbe essere quello di Brozovic, che seguirebbe il suo ex allenatore anche a Londra.