Genoa, Ballardini appeso ad un filo: c’è già l’accordo col sostituto

Empoli sarà una tappa cruciale per Ballardini, in forte discussione al Genoa: ci sarebbe già l’ok da parte del sostituto.

Settimana cruciale in casa del Grifone. I recenti passi falsi hanno messo nuovamente sul banco degli imputati Davide Ballardini, che paga gli infortuni, una campagna acquisti non proprio brillante, e una rosa che al momento non sembra all’altezza. Servono innesti, ma con molta probabilità non sarà lui il tecnico a decidere chi inserire in un gruppo in grave difficoltà.

Pare infatti che l tecnico sia arrivato un ultimatum. Empoli sarà una piazza che potrebbe rialzare le sorti della sua squadra, o chiudere l’ennesima esperienza del tecnico alla guida dei rossoblu liguri. Ci sarebbe addirittura il nome del sostituto, già allertato e deciso ad accettare una eventuale chiamata.

Ballardini ad Empoli si gioca il futuro: il Genoa ha l’ok di Pirlo

La partita di venerdì sera sarà quindi più che un incontro. Una missione da non fallire per evitare l’ennesimo terremoto che investe la panchina del Grifone. E se Ballardini dovesse essere esonerato, sarebbe pronto Andrea Pirlo. Pare infatti che il club si sia già lanciato in un serrato corteggiamento.

Il tecnico ex Juve, secondo gli spifferi in arrivo da Genova, avrebbe già dato la sua disponibilità a trattare, con la forte volontà di rimettersi in gioco in una piazza caldissima. Troverebbe un ambiente ideale per rilanciarsi e sarebbe pronto a ripartire. Di mezzo c’è l’Empoli, che deciderà le sorti di Ballardini. E anche quelle di Andrea Pirlo.