Lewandowski meglio di CR7 e Messi? I numeri non mentono

Robert Lewandowski ha raggiunto 100 presenze in Champions League: numeri da record per il bomber del Bayern Monaco.

Che numeri in Champions League per Robert Lewandowski. L’attaccante polacco del Bayern Monaco si è dimostrato un bomber vero anche nella sua ultima apparizione nella competizione europa più prestigiosa. Con la tripletta con cui ha piegato il Benfica nella quarta giornata della Champions 2021/22, il centravanti ha infatti raggiunto 81 gol, festeggiando come meglio non si potrebbe il traguardo delle 100 gare in coppa.

Può sembrare incredibile, ma in una competizione così complessa e prestigiosa è riuscito a viaggiare con una media di quasi un gol a partita. Numeri che fanno impallidire anche i due più grandi giocatori di quest’epoca, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, gli unici due che lo precedono nella classifica dei bomber della storia della manifestazione (l’argentino è a 123, il portoghese a 140).

Irraggiungibili Leo e CR7 nella classifica dei gol in generale. Ma se prendiamo in esame solo le prime 100 partite disputate nella manifestazione, le cose cambiano. E anzi, al primo posto troviamo proprio il calciatore polacco, che a quanto pare paga a caro prezzo l’essere riuscito a fare il suo debutto nella manifestazione 7 anni dopo Messi e 8 dopo Cristiano.

Lewandowski da record in Champions

Nessuno come Bob Lewandowski se si considerano le prime 100 gare disputate nella principale competizione Uefa. Il bomber polacco è riuscito infatti a fare meglio anche della Pulce, che si è fermata a 77 gol, mentre Cristiano Ronaldo ne ha messi a segno ‘solo’ 64.

Ma a rendere ancora più clamoroso l’impatto avuto nella manifestazione da Lewa sta anche nel numero di triplette messe a segno in questa competizione. L’attaccante è terzo anche in questa speciale graduatoria, con 4 triplette firmate, contro le 8 di Leo e Cristiano, probabilmente irraggiungibili.

Guardando questi semplici numeri, sembra ancora più impossibile che in bacheca Messi e CR7 abbiano rispettivamente 6 e 5 Palloni d’oro mentre Robert nemmeno uno. Per una questione di merito e giustizia calcistica, forse sarebbe corretto assegnare in questa stagione il principale riconoscimento individuale proprio all’attaccante del Bayern, come anticipato da alcuni ‘leak’ diffusi in questi ultimi giorni. Un premio che mai come nelle ultime stagioni il bomber ha meritato, nonostante non abbia brillato particolarmente agli Europei.