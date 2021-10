Simeone meglio di Salah e Lewandowski: nessuno come lui in Europa

Giovanni Simeone ha vissuto un ottobre 2021 da incorniciare: i numeri e i gol da urlo del centravanti dell’Hellas Verona.

“Sono fuori di testa“, è sembrato dire Giovanni Simeone con l’esultanza del secondo spettacolare gol con cui ha ‘matato’ la Juventus nella sfida del 30 ottobre del Bentegodi. Il ‘cholito’, un bomber figlio d’arte, ha chiuso con la splendida doppietta ai bianconeri di Allegri un ottobre da brividi. In senso positivo, ovviamente.

In particolare, nell’ultima settimana Simeone jr. ha vissuto in una bolla da sogno, baciato dal dio del calcio, più che dalla dea bendata. Con tre partite è infatti riuscito a ergersi al primo posto in una classifica molto speciale: quella dei più grandi goleador dei top cinque campionati europei nel mese di ottorbe.

Nessuno è stato al suo livello nel mese di Halloween, un mese in cui in ben sette occasioni Simeone ha scelto lo scherzetto, più che il dolcetto, per i suoi rivali. Non gli è stato dietro nessuno in Serie A: né Osimhen, che a settembre era stato implacabile, né Duvan Zapata, che pure a messo a segno quattro reti. Ma il dato è ancora più incredibile se si fa il paragone con gli altri grandi attaccanti del Vecchio Continente.

Simeone al top in Europa per numero di gol

I centravanti più forti d’Europa non si fermano mai. Anche nell’ultimo mese calciatori che si stanno giocando il Pallone d’oro, come Momo Salah e Robert Lewandowski, stanno segnando senza sosta. Sono ben cinque le reti messe a segno dall’attaccante del Liverpool e da quello del Bayern Monaco nell’ultimo mese.

Numeri importantissimi, ma che non si avvicinano a quelli del ‘cholito’. L’attaccante dell’Hellas ha aperto le danze il 3 ottobre, mettendo a segno un gol (e un assist) nel 4-0 con cui la squadra di Tudor ha frantumanto lo Spezia di Thiago Motta. Il momento più strabiliante è arrivato però il 24 ottobre, con il poker rifilato dall’attaccante argentino alla Lazio di Sarri nello storico e tremendo 4-1.

E poi, ciliegina su una torta davvero gustosa, la doppietta del 30 ottobre, quella che ha piegato la Juventus, rendendo (bianco)nerissima la crisi per Allegri e i suoi. Per un totale di sette marcature totali a ottobre. Insomma, un mese davvero da sogno per Simeone, che adesso ha un unico obiettivo: dimostrare quella continuità che fin qui gli è mancata nella sua carriera, per poter magare ambire, a fine stagione, anche a una chance in un top club.