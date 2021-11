Futuro Sarri, cambia tutto: clamorosa svolta sull’allenatore

Il futuro di Maurizio Sarri è già vicino a un grande cambiamento: l’allenatore della Lazio è pronto a mettere nero su bianco.

La prossima sosta delle Nazionali sarà una sosta non solo di lavoro, per Maurizio Sarri, ma anche di pianificazione del futuro. Il tecnico della Lazio è partito bene ma non benissimo in questa prima stagione sulla panchina biancoceleste. Fin qui la sua è stata la squadra più altalenante del campionato.

Ha sì conquistato successi importanti, come quella del derby e quella contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, ma è anche incappato in clamorosi scivoloni, come quello di Bologna e quello di Verona con il super-Hellas di Tudor. Eppure, i tifosi continuano a essere convinti delle sue qualità. E lo stesso Lotito sembrerebbe aver apprezzato questo inizio di avventura biancoceleste per l’allenatore di Figline.

Non a caso, sarebbe già in arrivo una clamorosa svolta per il futuro del tecnico. Una svolta condivisa anche da parte dello stesso ex Napoli e Juventus, che dopo le iniziali remore avrebbe preso la decisione più attesa dal pubblico.

Sarri-Lazio: in arrivo il prolungamento di contratto

Fumata nera per il futuro di Sarri alla Lazio? Assolutamente no. Durante la prossima sosta per le nazionali, anzi, il tecnico potrebbe anche mettere nero su bianco un prolungamento con la società del presidente Lotito. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il presidente biancoceselte avrebbe infatti scelto di riproporre al proprio allenatore lo stesso contratto che gli aveva proposto inizialmente in estate, prima di ricevere un iniziale rifiuto.

Fin dall’inizio il presidente avrebbe voluto legarsi al tecnico fino al 2025, per ben quattro stagioni. A giugno però l’ex Chelsea non era rimasto particolarmente affascinato da un accordo così a lungo termine, e aveva chiesto di accorciare la data per poter arrivare alla fatidica firma.

Sono bastati però pochi mesi a far cambiare completamente lo scenario, e oggi l’allenatore sarebbe pronto a sottoscrivere un accoro di lunga durata. Evidentemente in questa prima parte di stagione si sarà convinto della bontà della rosa e del progetto tecnico della Lazio, una squadra ambiziosa, che punta su un mix di giovani talenti e di calciatori esperti per cercare di arrivare più in alto possibile ma senza eccessive pressioni, quelle che in altri contesti lo hanno messo in difficoltà.