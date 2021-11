Tottenham, Conte punta un big della Serie A: di chi si tratta

Il Tottenham di Conte e Paratici guarda in Serie A: non solo pilastri dell’Inter, la squadra londinese punta altri big ‘italiani’, tra cui Bremer.

Conte debutta al Tottenham tra Conference League e Premier, prima di mettersi in moto durante la pausa per le Nazionali. L’arrivo del tecnico salentino sulla panchina londinese, però, ha acceso i fari soprattutto sul mercato degli Spurs. Non c’è dubbio, infatti, che l’allenatore campione d’Italia abbia avuto le sue garanzie da Paratici. Il mercato si farà e sarà un gran mercato, forse anche già da gennaio.

Sono tanti i big di Serie A che sono stati accostati nelle ultime ore alla squadra inglese. Quasi tutti i pilastri dell’Inter sono entrati d’un tratto nel mirino degli Spurs: da Bastoni e Brozovic a Lautaro Martinez. Ma è un altro il ‘toro’ che piace, e non poco, alla dirigenza della big di Premier e anche all’ex allenatore nerazzurro.

Non Dusan Vlahovic, né Lautaro. Al momento la priorità della squadra inglese non sembrerebbe essere nel reparto offensivo. Anche perché tra le fila degli Spurs c’è ancora quell’Harry Kane che non sembrerebbe essere in uscita, e che anzi avrebbe accolto con grande entusiasmo l’arrivo di Conte in panchina. La retroguardia dà invece per ora più di un grattacapo all’allenatore salentino, che avrebbe già chiesto almeno un rinforzo. E si tratta di un grande nome del nostro campionato.

Conte vuole Bremer al Tottenham?

Nel mirino di Conte c’è un toro, ma non quello dell’Inter. Il tecnico del Tottenham guarda in casa Torino e avrebbe messo in cima alla propria lista per la difesa, ancora prima di Bastoni, Bremer. Il difensore brasiliano dei granata, reduce da una stagione e mezzo di altissimo livello, sta infatti attirando le attenzioni dei più grandi club italiani ed europei.

Tra le pretendenti al forte difensore centrale ci sarebbe anche l’Inter. Uno sgarbo al suo vecchio club dunque l’allenatore potrebbe comunque farlo, ma senza indebolirla in maniera diretta. Potrebbe invece strappargli con una concorrenza leale uno dei possibili rinforzi per il prossimo mercato.

A tremare, dunque, più che i nerazzurri è Juric, che potrebbe vedersi a gennaio privato di uno dei cardini della propria squadra, un perno su cui sta costruendo le fortune del suo Torino. E c’è da credere che una cessione, senza il giusto rimpiazzo, non sarebbe accettata in maniera silenziosa.