Calciomercato Roma, Mourinho vuole rinforzi: i 5 colpi per gennaio

Mourinho fra calciatori fuori ruolo e pedine ormai già fuori dal progetto chiede nuovi innesti: ecco i 5 nomi caldi per la Roma.

Un dubbio si è insinuato nella testa dei tifosi giallorossi. L’ennesimo passo falso con il Bodo Glimt ha motivi ormai chiari, che Mourinho snocciola in conferenza stampa senza peli sulla lingua, noncurante degli effetti negativi delle sue dichiarazioni. Ha confrontato le sue “riserve” con quelle di altre squadre, tracciando una linea fra gli uomini che resteranno e quelli che a gennaio dovranno cercare sistemazione.

C’è un controsenso però, ed è palese. Lo Special One ha smantellato una rosa, nonostante gli effetti negativi sul clima nello spogliatoio, ma ieri ha fatto giocare Cristante da difensore centrale e Ibanez praticamente terzino. Le sue mosse alimentano i dubbi, ma sono forse un chiaro segnale alla Roma sulla necessità di innesti funzionali. I nomi li avrebbe già fatti. Ben 5, che il club segue sul mercato per capire l’effettiva possibilità di intervenire già nell’immediato.

Mourinho, 5 colpi per una Roma nuova: ecco i nomi

C’è un sogno per la difesa, che per il tecnico portoghese è uno dei reparti più in difficoltà. Si chiama Antonio Rudiger, che al Chelsea sembra inamovibile ma resta al centro di rumors sia in Inghilterra che in Spagna. I tabloid raccontano di sondaggi già effettuati con il calciatore, che in caso di addio tornerebbe nella capitale volentieri, ma non sembra intenzionato a lasciare i Blues. Ecco quindi che la soluzione più semplice sembra Nacho Fernandez, centrale del Real Madrid che sul mercato non ha un valore altissimo e sarebbe funzionale al gioco dell’allenatore.

Resta quindi da trovare un’alternativa sulla destra nel reparto. L’identikit fatto da Mourinho porta dritto a Diogo Dalot, pronto nell’immediato vista la recente positiva esperienza in maglia Milan. Con l’attacco che non subirà scossoni, se non l’addio quasi certo di Borja Mayoral, ci saranno da sostituire Villar e Diawara, sicuri partenti. I nomi sono due. Dani Ceballos, calciatore di incredibile qualità forse mai espressa, e Denis Zakaria. Il talento del Moenchengladbach è il primo nella lista del tecnico. Potenza, forza fisica e qualità. E ancora duttilità che gli consente di fare da centrale in mediana e all’occorrenza da difensore. Sono le caratteristiche che hanno convinto Mourinho, deciso a prelevarlo immediatamente.