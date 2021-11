Juventus, la nuova idea di Allegri: la precisazione dell’agente

Allegri ha un’idea per la sua Juventus, ma l’agente del calciatore indica la strada: “Vi dico io cosa fare”.

Sono i numeri a dare l’idea dei problemi di Allegri. La Juventus in attacco ha necessità di reti, di ricambi validi. La soluzione, ammesso che sia in linea con i costi, si chiama Dusan Vlahovic, ma serve tempo, e una buona dose di soldi da investire per far tornare il sorriso sul volto di Commisso. Le risposte però il tecnico deve darle nell’immediato, e dopo le convocazioni di Scaloni, che ha premiato Soulè, c’è un’idea che stuzzica l’allenatore livornese.

Juventus, Allegri pronto a lanciare Soulé: l’agente svela a chi somiglia in campo

“Non somiglia a Dybala, ma ad un altro calciatore molto famoso”. Sono le parole dell’agente di Soulè, ora su tutti i quotidiani sportivi argentini per la recente chiamata di Scaloni con la maglia dell’Argentina. Giocherà contro Brasile e Uruguay, senza neanche un minuto di presenza in Serie A. Allegri però ha in mente di lanciarlo per avere più alternative in attacco, e l’agente ha precisato quale è il ruolo preferito dal suo gioiello, ora finalmente in rampa di lancio.

Martin Guastadisegno non ha dubbi. “Per me diventerà una mezzala. Se deve scegliere fra il gol e l’assist preferisce servire i compagni, e anche per questo non è del tutto simile a Dybala come molti credono. É vero, gli somiglia un po’ per caratteristiche – afferma – ma è per me è da accostare ad Angel Di Maria. Allegri lo farà presto esordire, anche perché Solulé ha una personalità fortissima, e saprà reggere l’impatto”. E Max ci pensa. A breve potrebbe arrivare il suo momento.